Клуб по армрестлингу из Истры поучаствовал во всероссийском турнире «Кубок Балтики»

Читайте нас в:

Армрестлеры клуба тренируются в поселке Снегири.

«На кубок Балтики поехали семь человек, из них шестеро - истринские спортсмены», - рассказал президент Федерации Московской области по армрестлингу Илья Парамонов.

Дмитрий Прохоров пришел в армрестлинг более пяти лет назад из тяжелой атлетики.

«В армрестлинге привлекли единоборство, мужской характер. Здесь борешься с живым человеком, который думает, анализирует, подбирает к тебе ключики. Это всегда интереснее, чем бороться со штангой», - заявил Прохоров Сейчас золотая медаль чемпионата России является высшей наградой для российских спортменов.

«Стабильно один-два спортсмена у нас берут это золото. Плюс бывает несколько призеров», - рассказал Парамонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».