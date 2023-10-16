Клуб по армрестлингу из Истры поучаствовал во всероссийском турнире «Кубок Балтики»
Сборная Московской области, в состав которой вошли воспитанники клуба по армреслингу из Истры «Волчья сила», вернулась со всероссийского турнира «Кубок Балтики». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге.
Армрестлеры клуба тренируются в поселке Снегири.
«На кубок Балтики поехали семь человек, из них шестеро - истринские спортсмены», - рассказал президент Федерации Московской области по армрестлингу Илья Парамонов.
Дмитрий Прохоров пришел в армрестлинг более пяти лет назад из тяжелой атлетики.
«В армрестлинге привлекли единоборство, мужской характер. Здесь борешься с живым человеком, который думает, анализирует, подбирает к тебе ключики. Это всегда интереснее, чем бороться со штангой», - заявил Прохоров Сейчас золотая медаль чемпионата России является высшей наградой для российских спортменов.
«Стабильно один-два спортсмена у нас берут это золото. Плюс бывает несколько призеров», - рассказал Парамонов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».