Клуб «Моржи Дубны» проведет массовый заплыв в Парке на набережной в феврале

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Мероприятие пройдет 8 и 9 февраля. Для участников подготовили интерактивные и спортивные эстафеты.

Также каждый желающий сможет сдать нормы ГТО, поучаствовать в квестах по спортивному ориентированию и увидеть массовый заплыв от клуба «Моржей Дубны» в Волге.

Призы получат участники в лучших костюмах и победители конкурсов. Будет работать самоварная станция, где пройдет чаепитие.

К акции подключатся врачи Дубненской больницы. В Парке будет работать мобильный комплекс.

Здесь все желающие в субботу с 10:30 до 12:30 смогут сдать экспресс-анализ крови для определения уровня глюкозы и холестерина, измерить рост, вес и индекс массы тела, артериальное и внутриглазное давление.

Кроме того, жителей проконсультирует терапевт. А участники клуба моржей расскажут, как правильно закаляться.