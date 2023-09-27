Клуб «Мастер-Сатурн» из Подмосковья стал вице-чемпионом Юношеской футбольной лиги среди девочек

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​В матче, решающем судьбу серебряных медалей, подмосковные футболистки разгромили соперниц из санкт-петербургского «Лидера» со счетом 5:1. В первом тайме отличились Эвелина Ли и Анастасия Данилова. После перерыва голы Виктории Эрдениевой, Екатерины Ванжиловой и Татьяны Кукаевой довели начатое до конца. Ульяна Дроздович названа лучшим защитником всего чемпионата.

Клуб «Мастер-Сатурн» стал вице-чемпионом первой в истории Юношеской футбольной лиги среди девочек. Победу одержал столичный клуб «Чертаново».

​В рамках турнира подмосковные футболистки провели 20 игр, в 16 из которых выиграли. На счету девушек 65 голов.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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