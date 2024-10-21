21 октября 2024, 12:35

Клуб любителей закаливания в Электрогорске открыл сезон

Читайте нас в: Google Новости

В Павлово-Посадском округе открыли сезон зимнего плавания«Отмороженные Амазонки»

Клуб любителей закаливания «Отмороженные Амазонки» в Электрогорске организовал праздничный забег, танцевальную разминку в стиле зумба, жаркую баню, стояние на гвоздях и массовый заплыв. Юные спортсмены и опытные моржи окунулись в холодный водоем и, тем самым, дали старт закаливанию зимой. В конце всех угостили горячим пловом.

«Сезон зимнего плавания открыт, впереди у наших смелых девушек еще много достижений. Мы постараемся провести время с максимальной пользой для себя и своего здоровья!» - поделилась одна из организаторов клуба «Отмороженные Амазонки» Марина Замалаева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В Павлово-Посадском округе открыли сезон зимнего плавания. Клуб «Отмороженные Амазонки» в Электрогорске принял спортсменов из Подмосковья и других регионов России.

Павловский посад
21 октября 2024, 13:17
Концерт ко Дню отца прошел в лесопарке в Котельниках
Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Читайте нас в: Google Новости
Праздник, посвященный Дню отца, состоялся в прошедшие выходные в Котельниках. В Кузьминском лесопарке для горожан организовали разнообразную программу мероприятий.

В лесопарке собралось множество жителей муниципалитета. Отцов поздравляли жены, дети, а также представители администрации. Участники праздника прошли квест по спортивному ориентированию, сразились в различных спортивных дисциплинах и в настольные игры, создали творческие поделки на мастер-классе.

Изюминкой праздника стал концерт, подготовленный коллективами и артистами города. Всех собравшихся ждало угощение - горячий чай и выпечка.

Самые активные участники мероприятия были отмечены наградами. Мужчины получили дипломы и медали «Лучший папа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Праздники Котельники
21 октября 2024, 12:43
Мастер-класс по изготовлению барельефа провели для школьников в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Творческое занятие прошло для юных жителей Лобни в Доме культуры «Красная поляна». Ребята учились создавать объемную картину.

Участники мастер-класса осваивали новую технику декорирования. Они создавали барельеф с помощью пасты и мастихина, выделяя фон красками. Руководила процессом педагог Вера Грохотова. Она помогала ребятам советами, и в результате у всех юных художников получились картины, которые будут ярким украшением интерьера.

Школьники поделились, что им очень понравился этот увлекательный мастер-класс.

Бесплатные творческие занятия для детей регулярно проводятся в городском округе. Для юных горожан также устраивают множество культурных, образовательных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Художники
21 октября 2024, 12:34
Состояние дворов проверили в деревне Евсеево в Павловском Посаде
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Федоров провел пеший обход территорий в деревне Евсеево. Он встретился с жителями и взял на контроль вопросы, которые волнуют собственников.

Жители рассказали про работу аптеки, цены и перечень лекарств, а также установку лавочек со спинками для пожилых людей.

Заместитель главы также осмотрел состояние придомовых территорий и обсудил с собственниками установку освещения. Все замечания передали профильным ведомствам.

Также заместитель главы округа Александр Белоусов провел обход территорий в микрорайоне Филимонов. Он проверил капитальный ремонт кровли домов на улице Первого Мая и благоустройство дворовых территорий.

«Жители обратились ко мне с просьбой восстановления снегозадержателя на кровле доме № 16 на улице Первого Мая. Обращение передал коллегам для рассмотрения и решения. Данный вопрос взят под личный контроль», - отметил Александр Белоусов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад
21 октября 2024, 12:34
Замминистра здравоохранения Подмосковья проверил строительство поликлиники в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина побывала в Лобне. Она осмотрела строящуюся в городе поликлинику.

Елена Зинатулина оценила готовность здания и прилегающей территории. Вместе с главным врачом Лобненской больницы Викторией Тен они обсудили вопросы расположения операционных, входов для травмированных пациентов и другие важные темы.

Открытие поликлиники запланировано на начало 2025 года. Пятиэтажное здание будет иметь площадь 11,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся отделения травматологии и ортопедии, женская консультация, стоматология, диагностическая лаборатория и другие службы.

Напомним, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство Поликлиники

Новости по теме