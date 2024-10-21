Клуб любителей закаливания в Электрогорске открыл сезон

Клуб любителей закаливания «Отмороженные Амазонки» в Электрогорске организовал праздничный забег, танцевальную разминку в стиле зумба, жаркую баню, стояние на гвоздях и массовый заплыв. Юные спортсмены и опытные моржи окунулись в холодный водоем и, тем самым, дали старт закаливанию зимой. В конце всех угостили горячим пловом.

«Сезон зимнего плавания открыт, впереди у наших смелых девушек еще много достижений. Мы постараемся провести время с максимальной пользой для себя и своего здоровья!» - поделилась одна из организаторов клуба «Отмороженные Амазонки» Марина Замалаева.

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В Павлово-Посадском округе открыли сезон зимнего плавания. Клуб «Отмороженные Амазонки» в Электрогорске принял спортсменов из Подмосковья и других регионов России.