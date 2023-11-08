Клуб «Химки» возглавил турнирную таблицу Суперлиги по баскетболу

Следующий матч команда из Химок проведет на домашней площадке в Баскетбольном центре Московской области 13 ноября. Соперником химчан будет БК «Тамбов». Начало игры в 19:00. Вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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«Мы хорошо подготовились, несмотря на тяжелый календарь. Это пятый матч за 14 дней. Где-то лидеры уже подустали, но сделали коррективы, сыграли не совсем основным составом. Глубина скамейки позволяет нам проводить качественную ротацию. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующей игре», - отметил главный тренер БК «Химки» Александр Мальцев.

У химчан 13 очков после шести игр. Столько же у БК «Темп-СУЗМ» из Ревды Свердловской области, но по дополнительным показателям Подмосковье находится выше в турнирной таблице.

Шестую игру «Химки» провели в Ижевске против местной команды «Купол-Родники». Встреча завершилась со счетом 77:58 в пользу подмосковных баскетболистов.