Клуб «Гранит-Чехов» провел первую игру сезона в Национальной молодежной хоккейной лиге
Клуб «Гранит-Чехов» сыграл с командой «Юнисон» из Москвы в Национальной молодежной хоккейной лиге. Матч прошел в ледовом дворце «Витязь» в Чехове.
Перед стартом игры на площади вблизи ледового дворца прошел концерт групп «Пол Пунш», «Пикчи» и музыканта-блогера Александра Хоменко. Матч начался с символического вбрасывания и напутственных слов.
«Хочу поздравить всех болельщиков с тем, что праздник хоккея вернулся в их город, что появилась новая команда, которая играет в хороший хоккей. <…> И, конечно, большой поклон тренерскому штабу, потому что настроить молодых ребят и собрать коллектив - это дорогого стоит», - отметил помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Мошков.
В Национальной молодежной хоккейной лиге играют хоккеисты до 21 года. Всего в первенстве принимает участие 23 команды со всей России, разделенных на две конференции: западную и восточную.
Команды «Юнисон» и «Гранит» - лидеры западной конференции. Для чеховских хоккеистов эта игра стала первой в сезоне на домашней арене, а сам сезон - дебютным.
«Все знают, какое внимание губернатор и глава нашего округа уделяют вопросам спорта. И считаю, что появление нашей команды „Гранит-Чехов“ будет способствовать развитию и популяризации спорта среди молодежи», - сказал заместитель главы администрации городского округа Чехов Игорь Семенов.
Выиграть свой первый домашний матч команда из Чехова не смогла: игра завершилась со счетом 0:3.
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