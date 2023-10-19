Клуб «Динамо-Электросталь» выиграл чемпионат России по хоккею на траве среди женщин

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Перед решающим матчем сезона «Динамо-Электросталь» и казанский «Ак Барс-Динамо» имели равное количество очков. Подмосковные спортсменки одержали уверенную победу на выезде со счетом 4:0. Главный тренер команды Светлана Иванова рассказала, что Элина Князева открыла счет, а Диана Батюкова сделала хет-трик. Лучшим нападающим чемпионата признали Светлану Арусию, а вратарем - Викторию Александрию.

Этой победой хоккеистки «Динамо-Электросталь» завершили свой «золотой» сезон, в котором они выиграли Суперкубок, Кубок России и Чемпионат России.

Стоит отметить и успех мужской команды «Динамо-Электросталь», занявшей второе место в чемпионате России. Для них это уже десятое подряд серебро первенства. Лучшим полузащитником признан Михаил Проскуряков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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