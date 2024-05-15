Клуб «Активное долголетие» в Воскресенске получил теннисные столы

Волонтер секции настольного тенниса Владимир Савинов рассказал, что раньше, из-за большого количества участники делились на подгруппы. Столов на всех не хватало. Благодаря руководству спортивного комплекса «Химик» приобретено еще два стола.

Отметим, что возраст участников составляет от 60 до 85 лет. Представители «серебряного» возраста регулярно участвуют в соревнованиях и выигрывают призовые места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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