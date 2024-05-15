15 мая 2024, 14:27

Клуб «Активное долголетие» в Воскресенске получил теннисные столы

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Руководство спортивного комплекса «Химик» в Воскресенске приобрело для участников клуба «Активное долголетие» два новых стола для настольного тенниса. В секции клуба занимаются 48 жителей Воскресенска.

Волонтер секции настольного тенниса Владимир Савинов рассказал, что раньше, из-за большого количества участники делились на подгруппы. Столов на всех не хватало. Благодаря руководству спортивного комплекса «Химик» приобретено еще два стола.

Отметим, что возраст участников составляет от 60 до 85 лет. Представители «серебряного» возраста регулярно участвуют в соревнованиях и выигрывают призовые места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Активное долголетие Воскресенск
15 мая 2024, 14:43
Более 172 тысяч сделок с недвижимостью зарегистрировали в Подмосковье в апреле
Медиасток.рф
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Более 172 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости поступило в подмосковный Росреестр в апреле этого года. Большинство документов подавалось в электронном виде.

«Электронный способ подачи документов имеет ряд преимуществ: электронные сервисы Росреестра просты в использовании, доступны круглосуточно из любой точки России», - рассказала Ольга Козлова, начальник отдела организации и контроля.

Она добавила, что для удобства жителей на официальном сайте Росреестра приведены пошаговые инструкции получения каждой государственной услуги и сроки ее предоставления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость Ипотека
15 мая 2024, 14:42
Школу №2 в Домодедове капитально отремонтируют к 1 сентября
Министерство строительного комплекса Московской области
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Школу № 2 капитально отремонтируют в Домодедове по президентской программе. Там установят новую мебель и оборудование, обновят фасад и кровлю. открыть учреждение планируют к 1 сентября.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, готовность работ уже превысила 40%. Там обновят кровлю, фасад, входные группы, а также заменят коммуникации.

«На площадке 80 рабочих и две единицы техники. Ведется монтаж внутренних перегородок, устройство пола и штукатурные работы, монтаж систем электроснабжения и освещения, устройство слаботочных систем и фасада. Работы в графике», - рассказали в министерстве.

В здании установят новые окна, обновят потолки и полы, а также отремонтируют лестницы, а в санузлах появится новая сантехника. На территории появятся места для занятий спортом и игр.

Учреждение основали в 1956 году, ее площадь составляет 7,6 тысячи квадратных метров.

Всего к 1 сентября в регионе отремонтируют 41 школу и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Город Домодедово Ремонтные работы
15 мая 2024, 14:41
Сезон кино под открытым небом начнется в Воскресенске 24 мая
Unsplash
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Кинопоказы под открытым небом стартуют в Воскресенске в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Уже 24 мая жители и гости городского округа смогут посмотреть фильм «Школа магических зверей. Тайна подземелья», который покажут в парке культуры и отдыха Москворецкий.

Проект «Кинопарк», созданный в 2016 году при поддержке областного правительства и Министерства культуры и туризма Московской области, предлагает бесплатные уличные показы фильмов на больших экранах под открытым небом в парках и других открытых площадках Подмосковья.

В репертуаре проекта представлены лучшие современные российские фильмы, анимационные картины и классика советского кинематографа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кино Общественные акции Воскресенск
15 мая 2024, 14:38
Строительство школы началось в ЖК «Квартал Ивакино»
Министерство жилищной политики Московской области
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Капсулы времени с посланием потомкам заложили в фундамент зданий жилищного комплекса «Квартал Ивакино» в Химках. Строители приступили к возведению школы для 1100 учеников и детского сада для 300 воспитанников.

Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, строительство ведет копания «Самолет» в рамках комплексного развития территорий.

В здании новой четырехэтажной школы расположатся актовый зал на 400 мест, учебные кабинеты, и кабинеты групп продленного дня, два спортивных зала, библиотека, столовая, медицинский блок, также мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом.

В детском саду появятся 12 просторных групповых комнат с игровой, спальней, гардеробом и буфетом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах. Возле детского сада оборудуют игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Детские сады

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