05 февраля 2025, 22:11

Клуб «Активное долголетие» в поселке Оболенск получил новое помещение

Читайте нас в: Google Новости

В поселке Оболенск состоялось официальное открытие клуба «Активное долголетие» в новом, просторном помещении. Инициатива по расширению площадей для занятий возникла год назад, когда местные жители обратились с просьбой решить проблему нехватки места в Доме культуры, где ранее располагался клуб.

Совместными усилиями главы городского округа Серпухов и депутата Госдумы Александра Когана было принято решение о переносе клуба на территорию Оболенской школы. В здании провели косметический ремонт, перепланировку, организовали отдельный вход, отремонтировали кровлю и наладили систему отопления.

Теперь у участников программы есть возможность заниматься в комфортных условиях. К традиционным активностям, таким как шахматы, настольные игры, скандинавская ходьба и йога, добавились новые направления - бассейн, компьютерный класс, рисование и изучение иностранных языков.

«Приятно видеть, что проект „Активное долголетие“ пользуется таким большим спросом у наших жителей. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку для его дальнейшего развития», - отметил глава Серпухова.

Проект «Активное долголетие», реализуемый в Подмосковье с 2019 года, продолжает набирать популярность среди старшего поколения. В Серпухове численность участников уже превысила 11 тысяч человек, а только в 2024 году поступило более 3,7 тысячи новых заявок. Все занятия проходят бесплатно.

Серпухов Активное долголетие
05 февраля 2025, 22:30
Ветеринарная лаборатория в Серпухове отметила 88-летие
Читайте нас в: Google Новости
Серпуховская ветеринарная лаборатория, начавшая свою историю в 1937 году, является одной из старейших в регионе. Ее создание было вызвано необходимостью диагностики особо опасных заболеваний крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

За 88 лет работы сотрудники лаборатории сохраняют традиции, заложенные их предшественниками, и продолжают обеспечивать эпизоотическую безопасность.

С 2017 года лаборатория входит в состав Терветуправления № 5 и находится под управлением Московской области. Сегодня в учреждении трудятся 11 высококвалифицированных специалистов, которые проводят исследования биоматериалов животных, включая домашних питомцев, птиц и даже рептилий. Также здесь анализируют пищевую продукцию - молоко, мясо, яйца, рыбу и корма для животных на токсичность, микробиологию и физико-химические свойства.

Серпуховская ветеринарная лаборатория выполняет более 15 видов исследований. Только за прошлый год специалисты провели около 100 тысяч анализов. Среди клиентов учреждения - крупные сельхозпредприятия городских округов Серпухов и Чехов, такие как АО «Дашковка», животноводческие хозяйства, производители кормов, а также владельцы домашних животных.

Лаборатория доступна не только для диагностики заболеваний, но и для проведения плановых обследований, особенно для возрастных питомцев или животных с хроническими заболеваниями.

В Московской области действует всего 12 подобных лабораторий, и одна из них находится в Серпухове. Это важно для обеспечения качества продукции, здоровья животных и людей в регионе.

Исследования Серпухов Животные
05 февраля 2025, 22:05
Глава Серпухова проконтролировал ремонт дошкольного отделения Пролетарской школы
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко посетил дошкольное отделение Пролетарской школы в деревне Васильевское, где ведется капитальный ремонт. Внутренние помещения уже полностью подготовлены к основным работам. Подрядчик завершает демонтаж кровли и уборку строительного мусора.

Во второй половине февраля планируется приступить к замене инженерных сетей, после чего начнется черновая отделка помещений. В ходе ремонта будет полностью изменена планировка групп и пищеблока для соответствия современным санитарным нормам и требованиям. Также обновят мебель, оборудование и благоустроят прилегающую территорию.

Ход работ находится под постоянным контролем. Обновленное здание станет отличным подарком к 55-летию детского сада «Василек», которое будет отмечаться в этом году. Современные и комфортные условия порадуют воспитанников, их родителей и педагогов учреждения.

Серпухов Детские сады Ремонтные работы
05 февраля 2025, 21:58
Участники «Активного долголетия» в Дмитрове посетили выставку в центре «Россия»
Министерство социального развития Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Участники «Активного долголетия» в Дмитрове побывали на выставке в Национальном центре «Россия». Их путешествие началось в «Библиотеке будущего», где современные технологии соседствуют с культурными достижениями прошлого.

Экспозиция показывает, как писатели раньше представляли будущее. Например, Маяковский писал о беспилотниках, Стругацкие - о нейросетях, а Жюль Верн и Кир Булычев вдохновили многих изобретателей. Участники обсудили, какие предсказания уже сбылись, а какие еще только предстоит реализовать.

«В „Библиотеке будущего“ мы познакомились с творчеством писателей прошлого, узнали об их мечтах и надеждах, увидели, каким они представляли наш мир. Экскурсовод рассказал нам интересные факты, что писатели-фантасты в своих книгах предвидели будущее, - поделилась впечатлениями участница программы „Активное долголетие“ Надежда Петрикова.

В зале изобретений гости увидели фантастические технологии, которые сначала придумали писатели, а потом воплотили ученые. Экспонаты расположены в хронологическом порядке: сначала год, когда идея появилась в книге, а затем - когда она стала реальностью.

Активное долголетие Дмитров
05 февраля 2025, 21:38
Урок ко Дню освобождения Московской области от немецких войск прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Патриотическое мероприятие в рамках проекта «Историческая память» провели в школе № 30. Присутствующим рассказали о подробностях освобождения Московской области о немецко-фашистских захватчиков в 1942 году.

Открытый урок истории провели для учащихся, их родителей и педагогов образовательного учреждения. Слушатели узнали о героях, которые принимали участие в боях за Москву.

«Историческая память является фундаментом гражданского сознания и патриотизма. Понимание и уважение к прошлому помогают нам ценить и сохранять наследие, оставленное нашими предками. Мы обязаны строить будущее, опираясь именно на их опыт и достижения», - отметил депутат Мособлдумы Михаил Раев.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, главная цель которой сохранить историческую память нашей страны.

«Очень важно проводить подобные мероприятия для того, чтобы подробно рассказать молодому поколению о событиях прошлого. Это способствует формированию патриотизма, а также уважения к подвигам героев, которые сражались за нашу свободу», - рассказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Химки ВОВ История Патриотизм

Новости по теме