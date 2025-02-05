Клуб «Активное долголетие» в поселке Оболенск получил новое помещение

Совместными усилиями главы городского округа Серпухов и депутата Госдумы Александра Когана было принято решение о переносе клуба на территорию Оболенской школы. В здании провели косметический ремонт, перепланировку, организовали отдельный вход, отремонтировали кровлю и наладили систему отопления.

Теперь у участников программы есть возможность заниматься в комфортных условиях. К традиционным активностям, таким как шахматы, настольные игры, скандинавская ходьба и йога, добавились новые направления - бассейн, компьютерный класс, рисование и изучение иностранных языков.

«Приятно видеть, что проект „Активное долголетие“ пользуется таким большим спросом у наших жителей. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку для его дальнейшего развития», - отметил глава Серпухова.

Проект «Активное долголетие», реализуемый в Подмосковье с 2019 года, продолжает набирать популярность среди старшего поколения. В Серпухове численность участников уже превысила 11 тысяч человек, а только в 2024 году поступило более 3,7 тысячи новых заявок. Все занятия проходят бесплатно.