Клуб «Активное долголетие» представил программу на апрель в Химках

Как рассказали в администрации округа, программа даст возможность представителям старшего поколения с пользой провести свободное время.

«Химкинский клуб „Активное долголетие“ очень продвинутый. В нем работает кабинет здоровья, где проводится вакцинация и диспансеризация, кафе, кинозал, музыкальная гостиная, гимнастический зал, кабинет психологической разгрузки и учебный класс. Есть все, чтобы люди могли найти занятие по душе», - сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Участникам клуба предлагают более 25 направлений для развития навыков и расширения кругозора. Это занятия творчеством, спортом, иностранными языками и многое другое. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

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