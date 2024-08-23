23 августа 2024, 21:47

Клуб «Активное долголетие» из Истры поучаствовал в фестивале национальных культур

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Творческий коллектив клуба «Активное долголетие» стал участником фестиваля национальных культур «Душой хранимое наследство». Люди серебряного возраста со всего Подмосковья познакомились с культурными традициями народов России.

Хореографический коллектив «Хабиби-клуб 55+» Снегиревского Дома культуры принял участие в областном открытом фестивале национальных культур «Душой хранимое наследство». Пенсионеры не только узнали о традициях народов России, но и познакомились с другими участники клуба «Активное долголетие» из разных городов.

В поселке Шаховская долголеты присоединились к шествию «Соцветие Подмосковья», в красочных костюмах они прошли по центральной улице , также организаторы провели ярмарку национальных подворий «Вкусное единство» и фестиваль-конкурс «Вокруг семейного пирога». Истринские участники клуба «Активное долголетие» получили дипломы и узнали рецепты необычных блюд других национальностей.

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Истра Фестивали Активное долголетие
23 августа 2024, 20:01
Заведующий кафедрой дерматоонкологии МОНИКИ Молочков назвал мифы о загаре
Телеканал «360»
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Загар — это патологическая реакция, ответ организма на вредное воздействие ультрафиолета. Об основных мифах загара рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» заведующий кафедрой дерматовенерологии и дерматоонкологии МОНИКИ Антон Мололчков.

«Загорать вредно. Клетки кожи повреждаются от ультрафиолета», - уточнил Молочков.

По словам спикера, заболевания бывают обратимыми и необратимыми. Так, загар может вызывать не только серьезные онкологические заболевания, но и более простые: полиморфный фотодерматит или солнечную крапивницу. Особенно часто они возникают при взаимодействии солнца и песка.

Для того, чтобы защититься от ультрафиолета существует множество солнцезащитных средств. Врач подчеркнул, что их важно использовать при каждом выходе на солнце.

Молочков подчеркнул, что основной миф о загаре - что это признак здорового человека. В организме загорелого человека действительно много витамина D, однако, это вредно для кожи, так как это ее защитная реакция на воздействие солнечных лучей. По словам специалиста, быть на солнце хорошо, а загорать - плохо.

При этом, важно понимать, что не каждый выход на солнце опасен, но длительное нахождение под ним может негативно сказаться на здоровье. Загорать с 10 до 12 часов и после 16 менее вредно, чем в активные часы, но все равно небезопасно. Даже использование крема не гарантирует защиту кожи на 100%.

«Будьте на солнце сколько хотите, но не лежите под открытыми лучами до коричневого цвета никогда», - заключил Молочков.

Что касается витамина D, то при полноценном рационе у большинства людей нет его недостатка - наоборот, его избыток может повредить печень. Поэтому перед употреблением витамина надо обязательно сдать необходимые анализы и проконсультироваться с врачом.

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Здравоохранение Врачи Медицина
23 августа 2024, 19:28
Глава Лосино-Петровского проверил качество ремонта теплосетей в Мизинове
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В деревне Мизиново городского округа Лосино-Петровский обновляют тепловые сети и ремонтируют котельную. Всего здесь заменят 1600 метров сетей теплоснабжения. Комиссия с участием главы округа Сергея Джеглава осмотрела качество ремонта.

Администрация Лосино-Петровского и подрядные организации заключили муниципальный контракт по реконструкции теплосетей. Здесь заменят 1600 метров трубопровода и обновят котельную.

Рабочие уже демонтировали трубы котлов, отремонтировали насосы в котельной и поменяли запорную арматуру. Строители раскопают и демонтируют трубопровод. Обновленную теплотрассу подключат к центральной тепловой подстанции к концу августа.

В 2025 году в деревне Мизиново планируют построить блочно-модульной котельную.

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ЖКХ Отопление Лосино-Петровский
23 августа 2024, 18:21
Более 230 домов капитально отремонтируют в Подольске в этом году
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В городском округе Подольск обновили уже 103 многоквартирных дома, а до конца года реконструируют еще 138. Рабочие приводят в порядок инженерные системы к отопительному сезону, укрепляют кровлю и фундамент.

Всего в 2024 году модернизируют более 1400 элементов в 231 многоквартирных домах Подольска. Строители реконструируют фасады, меняют инженерные коммуникации, ремонтируют мягкие и скатные крыши, обновляют лифты, укрепляют фундаменты.

«В 103 домах уже готовы 194 системы. Работы продолжаются в 138. Главная задача сейчас - выполнить все необходимое для стабильного запуска отопления», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Качество работ проверяют специалисты администрации и Фонда капитального ремонта Московской области. На прошлой неделе комиссия проинспектировала 26 объектов.

Информацию по программе капитального ремонта можно уточнить на сайте фонда или самостоятельно в разделе «Карта».

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Подольск Ремонтные работы
23 августа 2024, 17:56
День поселка Горки-2 и села Знаменское отпразднуют 24 августа
Медиасток.рф
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День рождения отпразднуют 24 августа два населенных пункта в Одинцовском округе. В этом году 100 лет исполнится поселку Горки-2, а село Знаменское отпразднует 520-летие.

В селе Знаменское 24 августа состоится открытие памятной стелы рядом с домом № 3. После присутствующие возложат цветы к памятнику погибшим воинам. В полдень на территории местного храма пройдет праздничное чаепитие.

В Горках-2 гуляния развернутся на стадионе и в Доме молодежи. Там пройдет детская анимационная программа с мастер-классами и арт-студией. Все желающие смогут покататься на лошадях и посетить ретровыставку. Вечером гостей праздника ждет концерт группы «Мишель» и показ фильма в рамках «Ночи кино».

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Одинцово Выставки Концерты

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