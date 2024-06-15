Клуб «Активное долголетие» из Химок провел более 50 встреч с начала года

В рамках клуба проходят разнообразные занятия как в помещениях, так и на свежем воздухе. Участники занимаются спортом, играют в различные игры, посещают мастер-классы, а также занимаются скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и йогой. Для записи на занятия можно по телефону: +7 495 572-65-14.

Полный список мероприятий доступен на сайте клуба «Активное долголетие» в разделе «Активности». Для участия необходимо выбрать интересующее направление, мероприятие, дату и время.

В мае стартовал сезон речных прогулок для участников клуба, где предлагаются экскурсии по речным маршрутам и возможность прокатиться по акватории Химкинского водохранилища.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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