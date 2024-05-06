Клип на песню «Синий платочек» представят в Чехове ко Дню Победы

В создании клипа уже приняли участие более тысячи жителей Чехова. Массовая сцена с голубыми платочками станет заключительным кадром киноленты ко Дню Победы. Ее покажут 9 мая во время праздничных мероприятий на центральной площади округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Зрители патриотического концерта во Дворце культуры «Дружба» стали участниками съемок клипа к известной песне Клавдии Шульженко.

\"Это будет небольшой фильм. То есть люди будут читать стихи, будут говорить своими словами какие-то поздравления, какие-то воспоминания, прозвучит и сама песня\", - рассказала заведующая Дворца культуры «Дружба» Валентина Губанова.

Участники программы «Активное долголетие», юные артисты и их родители станцевали с синими платочками на площади перед дворцом культуры. Затем они выстроились в букву V - один из знаков русской армии на Донбассе и символ победы. Массовый флешмоб поднял настроение всем участникам.

В создании клипа уже приняли участие более тысячи жителей Чехова. Массовая сцена с голубыми платочками станет заключительным кадром киноленты ко Дню Победы. Ее покажут 9 мая во время праздничных мероприятий на центральной площади округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Зрители патриотического концерта во Дворце культуры «Дружба» стали участниками съемок клипа к известной песне Клавдии Шульженко.

«Это будет небольшой фильм. То есть люди будут читать стихи, будут говорить своими словами какие-то поздравления, какие-то воспоминания, прозвучит и сама песня», - рассказала заведующая Дворца культуры «Дружба» Валентина Губанова.

Участники программы «Активное долголетие», юные артисты и их родители станцевали с синими платочками на площади перед дворцом культуры. Затем они выстроились в букву V - один из знаков русской армии на Донбассе и символ победы. Массовый флешмоб поднял настроение всем участникам.