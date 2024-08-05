Клинский завод нарастит производство гофрокартона благодаря оптимизации

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Здание школы № 11 капитально отремонтируют на Центральной улице в Серпухове. Работы планируют завершить к 20 августа.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, работы на объекте уже завершаются, сейчас там трудятся 38 человек и две машины.

«Завершается монтаж фасадных конструкций и устройство входных групп, ведется монтаж инженерных сетей, сантехнического оборудования, монтаж потолков, покраска стен, монтаж дверей. Электрическое оборудование практически всё смонтировано - идут работы по переключению на новый кабель», - уточнили в ведомстве.

На территории школы проведут благоустройство, там уложат новый асфальт, установят опоры освещения и скамейки. В учреждение поставят новую мебель и оборудование.

Здание было построено в 1971 году, его площадь превышает 3,2 тысячи квадратных метров.

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