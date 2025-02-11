Клинский музей помог организовать выставку о Чайковском на фестивале в Сочи

Экспозиция посвящена жизни и творчеству великого русского композитора, одного из самых исполняемых авторов в мире. Выставка «Путь Чайковского» предлагает зрителям проследить непростой жизненный путь гения - от его детства в Воткинске до триумфов на мировых сценах. Гостям покажут ключевые моменты жизни классика, включая путешествия по городам России и Европы, а также его последний путь в Санкт-Петербург.

Художественным руководителем проекта «Путь Чайковского» стал народный артист СССР Юрий Башмет. Одна из главных задач проекта - вдохновить новое поколение музыкантов и ценителей искусства, демонстрируя, как универсальный язык музыки способен объединять различные культуры.

Выставка будет работать до 23 февраля и станет важным дополнением к программе Зимнего международного фестиваля искусств, а также откроет новые горизонты для понимания жизни и творчества одного из величайших композиторов России и мира.