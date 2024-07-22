Клинские лесничие напомнили отдыхающим правила пожарной безопасности в лесах

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«Предупрежден - значит вооружен. Каждый наш собеседник получил тематические календари и памятку по действиям в случае обнаружения лесных пожаров», - рассказал старший участковый лесничий Краснополянского участкового лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александр Рябов.

Он добавил, что специалисты также напомнили о требованиях к пожарной безопасности и предупредили об ответственности за нарушение законодательства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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