Клинический психолог Наталия Разунова провела мастер-класс для молодежи в Лобне

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Встречу с психологом организовал отдел по работе с молодежью администрации Лобни. Школьники и студенты смогли узнать у психолога, как справиться со стрессом перед экзаменами, как противостоять буллингу и как не выгорать, работая волонтером.

Также коснулись вопроса о противодействии вовлечения подростков в употребление запрещенных веществ и о последствиях их употребления, распространения и хранения.

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