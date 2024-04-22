22 апреля 2024, 17:04

Клинический центр Рошаля в Красногорске обеспечили автономным электричеством

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Детский клинический центр имени Леонида Рошаля обеспечат стационарными дизель-генераторными установками. Оборудование уже начало поступать на строительную площадку, о чем сообщили в Минстрое Московской области.

Подрядчик подготовил фундамент и проложил кабельные линии. Рабочие приступают к установке энергетического оборудования.

Генераторы позволят повысить энергетическую эффективность и надежность государственного учреждения здравоохранения. Медицинский центр сможет продолжать работу даже в случае перебоев с электричеством.

Сейчас на объекте ведутся благоустройство прилегающей территории и отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей.

В комплексе будут работать 17 стационарных отделений, 13 операционных и клинический диагностический центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске завершено на 90%.

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Красногорск Здравоохранение Медицина
22 апреля 2024, 18:05
Почти 600 доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года
Московский областной онкологический диспансер
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Более 550 доноров пополнили банк крови Московского областного онкологического диспансера. Компоненты донорской крови часто нужны разным людям, включая пациентов со злокачественными заболеваниями крови.

«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это в максимально комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача - занимает не более 40 минут», - прокомментировал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.

Напомним, доноры сдают 450 миллилитров крови. После этого она делится на три компонента - эритроциты, тромбоциты и плазму. Так, один донор может помочь сразу нескольким пациентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости. В 2022 году в Москве зарегистрировали 123 654 новорожденных, а в области - 73 299.

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Врачи
22 апреля 2024, 17:56
Сезон работы студенческих отрядов начался в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковные студенты начали помогать аграриям готовиться к новому сезону. Молодые люди уже подписали трудовые договоры и приступили к работе в крупных сельскохозяйственных предприятиях региона.

Студентов приняли на предприятии «Малино», объем продукции которого ежегодно достигает более 400 тысяч тонн. В состав компании входят 16 предприятий, ведущих свою деятельность как в Московской, так и в Тульской области.

«Каждый год хозяйства приглашают к себе на работу студенческие отряды, сезон работы которых продлится до конца ноября. Студенты также будут заняты на предприятиях „СПК имени Ленина“ в Луховицком округе, „Северка“ и „Озеры“ в Коломне, „Городище“ в Ступине», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Под руководством опытного менеджера предприятия «Озеры» отряд из Ступинского техникума имени Туманова уже приступил к сортировке картофеля на складах.

Студенты подписали трудовые договоры и получают заработную плату. Предприятие предоставляет бесплатные обеды и ужины, компенсирует затраты на дорогу к месту работы и обратно.

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Сельское хозяйство Работа Студенты
22 апреля 2024, 17:48
Всероссийская акция «Библионочь» прошла в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В городском округе Лобня прошла всероссийская акция «Библионочь». Мероприятие прошло в Центральной библиотеке города. В этом году акция носила девиз «Читаем всей семьей».

Мероприятие открылось мастер-классом по изготовлению книжных закладок в технике скрапбукинг. Участники, используя наклейки, марки и штампы, создали уникальные и оригинальные закладки для своих любимых книг.

Для любителей рукоделия организовали еще один мастер-класс, на котором можно было сделать сделать браслет из бусин малахита на мемори-проволоке.

На вечере выступил известный композитор и поэт, члена Союза литераторов России Андрей Базовский. Он прочел гостям стихи и песни собственного сочинения.

Клуб настольных игр «Zen Games» также принял участие в «Библионочи».

Завершающим аккордом вечера стала игра «Мафия», проведенная клубом «Морфей». Интеллектуально-детективная атмосфера игры захватила всех участников, создавая напряжение и интерес до последнего момента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Лобня Семья
22 апреля 2024, 17:38
Обои с рисунком из нейросети начали выпускать в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Компания «Палитра» из Балашихи создала детскую коллекцию обоев с помощью искусственного интеллекта. По словам руководства компании, это первые в России обои с рисунками из нейросети.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что коллекция «3D Cats» - это виниловые обои на флизелиновой основе в метровом формате. Они выполнены в нежных пастельных оттенках и имеют пять расцветок с эффектом замши и штукатурки. Уникальность разработки заключается в опыте использования искусственного интеллекта.

Нейросеть сгенерировала изображения более 30 котят различных цветов и размеров, потом их количество сократилось до четырех. Затем дизайнер гармонично расположил животных по полотну и детализировал рисунок. Весь процесс создания коллекции занял около трех месяцев.

Примерить обои компании «Палитра» можно виртуально. Онлайн-сервис позволяет создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров. Инструмент уже оценили покупатели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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