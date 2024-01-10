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«Президентом принято решение о возвращении имущества в казну государства. После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», - заявил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев 9 января встретился с жителями и рассказал об устранении последствий аварии на котельной в Климовске.

Из 176 домов к вечеру возобновили отопление 122. На месте работали 200 бригад, за каждым домом закрепили ответственного специалиста.

Губернатор призвал жителей находиться дома в момент возобновления теплоснабжения. Андрей Воробьев заявил, что важно не допустить локальных аварий.