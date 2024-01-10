10 января 2024, 06:47

Климовский патронный завод перейдет в госсобственность — Воробьев

Пресс-служба губернатора Московской области
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Климовский специализированный патронный завод в Подольске национализируют. Его котельную модернизируют, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Президентом принято решение о возвращении имущества в казну государства. После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», - заявил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев 9 января встретился с жителями и рассказал об устранении последствий аварии на котельной в Климовске.

Из 176 домов к вечеру возобновили отопление 122. На месте работали 200 бригад, за каждым домом закрепили ответственного специалиста.

Губернатор призвал жителей находиться дома в момент возобновления теплоснабжения. Андрей Воробьев заявил, что важно не допустить локальных аварий.

Подольск ЖКХ Андрей Воробьев
10 января 2024, 00:50
Пункт обогрева организовали в Солнечногорске после утечек в теплосетях котельной ГЭМЗ
Freepik
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В городском округе Солнечногорске после утечек на теплотрассе котельной ГЭМЗ организовали пункт обогрева. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Константин Михальков.

«Мы понимаем, что квартиры остывают, и чтобы на время устранения аварии вы не испытывали неудобств, организовали пункт между домами № 4 и № 8 по улице Ленинградская, где вам предложат горячий чай или кофе, сладости, и вы сможете при необходимости получить обогреватель в теплой палатке», - сообщил Михальков.

Глава округа сообщил, что на теплотрассе обнаружили стразу четыре крупные утечки. Порыв на территории завода у домов № 2 по Ленинградской и № 117 по улице Красной устранили, заменили задвижку. Более серьезную утечку теплоносителя около дома № 29 по Ленинградской в настоящий момент устраняют специалисты.

«К утру во все дома от котельной ГЭМЗ будет подано тепло», - пообещал Михальков.

Ранее глава округа доложил о работе котельных в Солнечногорске. На котельной ГЭМЗ в тот момент набирали температуру после всех ремонтов.

Солнечногорск Отопление Коммунальные аварии
09 января 2024, 23:01
Утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском округе ликвидировали
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Утечку теплоносителя на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском городском округе ликвидировали. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Илья Поночевный.

«Котельная работает штатно, набирает температуру. В течение двух часов температура нормализуется во всех домах», - заявил глава округа.

Поночевный отметил, что жители уже подтверждают поступление тепла в квартиры. Глава поблагодарил службы за профессионализм, а жителей за терпение и понимание.

Ранее Поночевный сообщил о новой утечке между домами № 19 и № 21 в микрорайоне. Специалисты продолжили обследование теплотрассы.

Об утечке на теплосети стало известно утром 9 января. Для выполнения работ в микрорайоне отключили отопление и подачу горячей воды.

Отопление Дмитров
09 января 2024, 22:59
Андрей Воробьев встретился со специалистами, помогающими восстановить снабжение в Климовске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со специалистами газовой службы в составе Комплекса городского хозяйства Москвы. Глава региона поблагодарил их за работу по ликвидации аварии в Климовске.

Воробьев провел очередной оперативный штаб по вопросам тепло- и электроснабжения в Климовске, после чего лично выехал к специалистам, чтобы узнать обстановку на местах.

Губернатор рассказал, что в восстановительных работах участвуют сотрудники теплосетей Мытищ и Подольска, представители госучреждения МОСВС и другие подмосковные подразделения. Их труд помогает как можно быстрее возвращать тепло в дома и соцобъекты Климовска.

Ранее Воробьев заявил, что отопление удалось восстановить в 122 домах микрорайона , а к завтрашнему дню ситуация полностью вернется к норме. По его словам, инженерным службам предстоят работы на самом сложном и отдаленном отрезке.

Глава региона встретился не только со специалистами, но и с местными жителями. Губернатор поблагодарил их за терпение и выслушал все жалобы и предложения.

Подольск Газ Андрей Воробьев Отопление
09 января 2024, 22:36
«Важно не допустить аварий». Воробьев попросил жителей Климовска быть дома во время подачи отопления
Пресс-служба губернатора Московской области
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Жителям Климовска, в чьи квартиры возвращается отопление, важно находиться в этот момент дома, заявил в Telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев. Таким образом удастся предотвратить новые аварии.

Воробьев отметил, что восстановление теплоснабжения связано с большим количеством нюансов, которые требуют внимания как со стороны специалистов, так и со стороны жильцов. Губернатор отметил, что время подачи отопления специально оговаривается заранее, чтобы жители были готовы.

«Важно не допустить новых локальных аварий, чтобы не тормозить основной процесс», - подчеркнул Воробьев.

Глава региона привел в качестве примера дом в Климовске, который он посетил лично. В одной из квартир из-за подачи воды лопнул полотенцесушитель, из-за чего затопило весь подъезд.

Ранее губернатор заявил, что в ночь с 8 на 9 января в Климовске произошло пять новых аварий , связанных с разрывом на внешних сетях. Несмотря на сопутствующие трудности, отопление удалось вернуть в большинство домов микрорайона, а полностью работы завершат к завтрашнему утру.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии

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