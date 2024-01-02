02 января 2024, 20:03

Клава Кока выступила на «Рождественской сказке» на «Серпуховских Мальдивах»

Читайте нас в: Google Новости

Певица Клава Кока выступила на благотворительной новогодней елке «Рождественская сказка Федерации бокса России» в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба спортивного объединения.

Всех желающих ждут развлечения, организованные по мотивам русских народных сказок. На площадке работают современные аттракционы, есть зоны активного отдыха и квесты.

Известные боксеры также проводят мастер-классы. Каждый ребенок может получить сладкий подарок и пообщаться с Дедом Морозом.

Добраться до «Серпуховских Мальдив» можно на автобусе № 1 от железнодорожной станции Серпухов или на автобусе № 2 от автовокзала. Также можно воспользоваться электричкой, доехав до станции Ока.

Организатором мероприятия выступила Федерация бокса России при поддержке правительства Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Рождественская сказка Федерации бокса России» работает ежедневно с 12:00 до 19:00. Для посещения мероприятия нужно зарегистрироваться на сайте.

Праздничное мероприятие проходит на пляже на Оке «Серпуховские Мальдивы». С 29 декабря по 8 января свои хиты перед гостями исполнят Ольга Бузова, Клава Кока, Кравц, отец Фотий с хором «Русский формат», группа NLO (Not Like Others), Мэри Гу, Gayazovs Brothers, Просто Лера, Nemiga, хор Сретенского монастыря и группа Rasa.

Бокс Россия Музыка
01 января 2024, 22:30
Депутат Госдумы Хаматов исполнил новогоднюю мечту подростка из ДНР
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов осуществил заветное желание десятилетнего Артура Лукьянова, проживающего в селе Безыменное в Донецкой Народной Республике. Мечта мальчика была связана с футболом.

Парламентарий в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» помог подростку получить форму спортивного клуба «Зенит», а также мяч с автографами всех членов команды. Подросток очень любит футбол и сам тренируется.

Помимо этого, видеообращение к юному футболисту записал защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков. Он пожелал мальчику, чтобы все его планы реализовались, а он сам стал большим и сильным спортсменом. Также Чистяков поздравил Артура с наступающим 2024 годом.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов в рамках благотворительной акции «Елка желаний» решил исполнить новогоднее желание подростка из Донецка, который хотел получить в подарок от Деда Мороза фотоаппарат.

Знаменитый ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин сделал необычный подарок восьмилетнему жителю Егорьевска Георгию. В подарочный набор путешественника для мальчика вошли космическое питание, компас, настольная игра и красочная книга.

Дети Футбол Новый год
01 января 2024, 20:39
Обесточенные дома Одинцова подключили к дизельным электростанциям на время ремонта
Читайте нас в: Google Новости
Дизельные электростанции вернули свет в дома в первом и втором микрорайонах Одинцовского городского округа на время проведения необходимых работ. Перебои с электричеством возникли из-за повреждения кабеля, сообщила пресс-служба «Мособлэнерго».

Прибывшие на место бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам. На это время электричество в дома жителей подали через подключенные дизельные электростанции.

В пресс-службе подчеркнули, что повреждение кабеля обнаружили еще в воскресенье, 31 декабря. Но работы оказались сложными, потому их продолжили и завершили 1 января. В 18:45 электроэнергия поступила в дома жителей по обычной схеме.

Судя по открытым данным, свет в домах на Молодежной и улице Маршала Жукова пропал около 21:30.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Электричество
01 января 2024, 13:42
Более 10 детей родились в Подмосковье в новогоднюю ночь
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Врачи Подмосковья помогли родиться 11 детям в новогоднюю ночь. Среди них шесть девочек и пять мальчиков.

В первые минуты нового года в Видновском перинатальном центре родилась девочка, принеся радость и счастье своим родителям. Ее появление на свет случилось немного позже полуночи, став символом новой надежды и начала удивительного пути.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что врачи медицинского учреждения всегда готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь.

Она поздравила счастливых родителей с наступлением Нового года и выразила пожелания крепкого здоровья всем новорожденным.

Напомним, что в Московской области работает интернет-портал « Стань мамой в Подмосковье ». На сайте можно найти необходимую информацию о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи Новый год
01 января 2024, 09:00
Почетному гражданину Подмосковья Леониду Ковалевскому исполнилось 73 года
Читайте нас в: Google Новости
Почетному гражданину Московской области Леониду Ковалевскому исполнилось 73 года. Он является лауреатом всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» и лауреатом конкурса «Лучший муниципальный служащий России».

Леонид Павлович родился 1 января 1951 года в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области (Украинская ССР). Он начал работать авиамехаником на Авиационно-технической базе Бориспольского объединенного авиаотряда Украинского управления гражданской авиации в 1970 году.

После этого он занимал такие посты, как секретарь комитета ВЛКСМ Домодедовского объединенного авиаотряда, председатель исполкома Домодедовского городского совета депутатов трудящихся. В декабре 1991 года его назначили главой Домодедовского района Московской области.

Также Ковалевский являлся сопредседателем Ассоциации глав городов и районов региона, членом Высшего совета при губернаторе, вице-президентом Ассоциации малых и средних городов России. Он получил звание почетного гражданина Московской области 30 сентября 2021 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи Новый год

Новости по теме