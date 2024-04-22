Кластер ИЖС «Сорочаны» построят в Дмитрове к 2044 году

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Группа «Самолет» построит в кластере 810 тысяч квадратных метров жилья - это около восьми тысяч индивидуальных домов, обеспеченных объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Кластер будут возводить в несколько этапов, а полная реализация проекта намечена на 2044 год.

Будущие жители, приобретая дом с земельным участком, смогут сразу переезжать. Жилье будет уже с отделкой и подключением к центральным коммуникациям.

Территорию кластера огородят, а все постройки внутри выполнят в едином стиле.

Для жителей построят несколько детских садов, большую школу и поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что необходимо как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья.

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