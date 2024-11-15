Классы по ОБЖ школы в Глебовском признали лучшими в Истре

Требования к конкурсу на лучшее оснащение классов по ОБЖ и БЖ установило Министерство просвещения Российской Федерации.

Школы соревновались в том, у кого лучше условия для обучения и насколько ученики подкованы в вопросах безопасности, связанных с гражданской обороной и защитой от чрезвычайных ситуаций.

Участники конкурса демонстрировали оснащенность кабинетов, наличие всех необходимых элементов учебно-материальной базы, есть ли специализированная мебель, технические средства, устройства для обучения и пособия, оборудование для оказания первой помощи для практических занятий, модели и натуральные объекты, а также уголок всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».

К победе стремились все, но в итоге первое место заняла Глебовская средняя школа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».