Классные часы о рождественских традициях провели для школьников в Лобне

Педагоги провели для ребят конкурсы, викторины, тематические игры и творческие мастерские. Школьники узнали, что церковная традиция празднования Рождества на Руси пересекалась со светской. Поэтому его отмечали не только церковными службами, но и домашними празднованиями. Также ученикам рассказали, что такое Сочельник, Святки и колядование.

Учителя отметили, что такие классные часы помогают юным жителям городского округа не только узнать о богатых традициях России, но и укрепляют семейные ценности и дух единства в преддверии праздников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.