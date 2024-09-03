03 сентября 2024, 18:04

Классные часы на тему борьбы с терроризмом провели в колледже «Подмосковье»

Министерство образования МО
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Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, провели в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках. Педагоги организовали классные часы для студентов и пригласили представителей правоохранительных органов.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, ребятам рассказали о важности борьбы с терроризмом, об уважении культурных и конфессиональных особенностей всех народов России.

По мнению участников мероприятий, только через толерантность и взаимоуважение можно предупредить разрастание социальной базы терроризма.

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Клин Лобня Химки Солнечногорск Терроризм Студенты Образование
03 сентября 2024, 19:35
Экологическую акцию по посадке леса проведут в Воскресенске 27 сентября
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В сквере имени Пушкина в микрорайоне Красной строитель городского округа Воскресенск организуют традиционную экологическую акцию по посадке леса «День в лесу. Сохраним лес вместе». На участке в 0,9 гектаров высадят липы.

Жителей Воскресенска приглашают поучаствовать в экологической акции по посадке леса. Саженцы и инвентарь активистам выдадут на месте.

Сквер имени Пушкина в микрорайоне Красный строитель благоустроили в 2021 году. Здесь заасфальтировали дорожки, установили уличное освещение и новые лавочки. На аллее разместили сказочную избушку на курьих ножках и золотую рыбку. Скульптуру юноши-лицеиста Александра Пушкина, которую установили в сквере в 1950 году, реконструировали.

Напомним, акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» в Московской области продлится с 13 по 29 сентября 2024 года.

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Воскресенск Экология
03 сентября 2024, 19:27
Работники «Мособлпожспаса» оперативно потушили пожар благодаря сообщению 5-летнего ребенка
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» потушили пожар в гараже околого частного дома в Дмитровском городском округе. О возгорании сообщил пятилетний мальчик Гордей, который прибежал в пожарную часть.

По словам заместителя начальника части Дмитрия Маркина, ребенок увидел пожар во время прогулки со своей бабушкой и сказал ей, что нужно сообщить о возгорании пожарным.

«Женщина согласилась с внуком, но не могла идти быстро, тогда Гордей один побежал вперед и сообщил огнеборцам о пожаре. Дежурный караул оперативно выехал на место происшествия», - рассказал Маркин.

Он добавил, что благодаря сообщению Гордея, пожар удалось быстро потушить.

«На месте работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что горит гараж по всей площади. Существовала угроза распространения огня на расположенные в полутора метрах жилой дом и второй гараж. Благодаря Гордею пожарные оказались на месте пожара гораздо раньше и смогли предотвратить дальнейшее распространение огня», - заключил Маркин.

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Пожары Дети
03 сентября 2024, 18:03
Школьникам начальных классов в Лобне подарили мороженое от губернатора
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Мороженое «Чистая линия» в подарок от губернатора Подмосковья получили ребята начальных классов в Лобне. Всего в регионе подготовили 525 тысяч вафельных стаканчиков, чтобы раздать в 1487 школах.

В четвертый раз проходит в школах Лобни сладкая акция. Детям 1-4 классов там раздают мороженое «Чистая линия» в подарок от губернатора Московской области.

Почти 15 тысяч ребят отправились учиться в этом году в лобнинские школы. А по всей Московской области детям в 1487 школах раздадут 525 тысяч вафельных стаканчиков.

«Это стало доброй традицией - в первый учебный день в каждой школе нашего любимого Подмосковья все ученики с 1 по 4 класс получают мороженое. Это наш совместный проект с правительством Московской области. Ежегодно к 1 числу мы производим мороженое в упаковке „Команда Губернатора“», - рассказал вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

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Лобня Школьники
03 сентября 2024, 18:03
Производство спорттоваров в Подмосковье выросло на 45% с начала года
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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С начала года производство спортивных товаров в Подмосковье увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она пояснила, что также в регионе за семь месяцев на 30% выросло производство текстильных изделий и одежды на 13,4%.

«Производство кожи и изделий из кожи выросло на 64,8%, а производство обуви на 84,1%», - добавила Зиновьева.

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Инвестиции Бизнес Промышленность

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