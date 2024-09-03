Классные часы на тему борьбы с терроризмом провели в колледже «Подмосковье»

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, ребятам рассказали о важности борьбы с терроризмом, об уважении культурных и конфессиональных особенностей всех народов России.

По мнению участников мероприятий, только через толерантность и взаимоуважение можно предупредить разрастание социальной базы терроризма.

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