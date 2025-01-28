Классные часы на тему 80-летия освобождения Освенцима пройдут в школах Подмосковья

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, акция направлена на повышение осведомленности школьников о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Для детей проведут кинопоказы, классные часы, лекции, видеоуроки и другие мероприятия.

Так, в историко-краеведческом музее Чеховской гимназии № 2 заработала временная выставка «Геноцид: без права на забвение». В Первой школе Дубны показали фильм «Страна игрушек», а в Коломне прошли лекции и познавательные программы.

«Память о трагедии Освенцима имеет огромное значение для сохранения исторической правды и недопущения подобных преступлений в будущем. Акция, проходящая в школах региона, играет важную роль в воспитании патриотизма и формировании гражданской ответственности у наших учащихся», - отметили в ведомстве.