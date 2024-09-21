Класс робототехники и программирования откроют в школе № 19 в Серпухове

Для дошкольников и учащихся младших классов приобретут наборы для уроков робототехники. Дети обучатся азам программирования и разовьют мелкую моторику. Школу оборудуют техникой и макетами для музея дополненной реальности. В учебном заведении также обустроят фиджитал-центр для занятий киберспортом.

«Мы хотим сказать огромное спасибо нашим выпускникам, родителям и всем жителям города, которые второй год нас очень активно поддерживают. Благодаря этому мы смогли обновить спортивную базу наших образовательных учреждений, школьный стадион, а в этом году мы ушли в сферу IT-технологий», - рассказала директор школы № 19 имени Романа Катасонова Любовь Владимирова.

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