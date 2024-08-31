31 августа 2024, 15:24

Класс по управлению БПЛА откроют в гимназии № 1 Волоколамска

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Класс для обучения основам управления беспилотниками откроют в гимназии № 1 в Волоколамске в этом году. В учреждении также подготовят полетные зоны.

Федеральная образовательная программа по управлению беспилотными авиационными системами стартует в России с этого года. Гимназия в Волоколамске первая присоединилась к масштабному проекту.

Педагоги и руководители учреждения готовили площадку почти год. Прошлой осенью они заполнили документы, в ноябре направили заявку на участие, а в конце 2023 года получили подтверждение. Коллектив из четырех преподавателей несколько месяцев изучали теорию, потом отправились в Калугу в Национальный технопарк профессионального образования. Там получили уже практические навыки.

Дети смогут освоить полный цикл управления беспилотными летательными аппаратами - сборку, программирование, тестирование, управление и ремонт.

«Здесь расширяются возможности. Мы сами сможем их собирать, паять, программировать, летать, участвовать в различных конкурсах, представлять наш округ уже на более высоком уровне», - рассказала преподаватель гимназии Оксана Сизых.

Подготовка учебного класса идет полным ходом. Уже закупили мебель и инструменты, оборудование для пайки, необходимые детали и ноутбуки.

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Беспилотники Волоколамск
31 августа 2024, 16:36
Масштабные всероссийские учения по антитеррору провели в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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В рамках мероприятий по повышению уровня защищенности образовательных учреждений в Красногорске состоялись учения, в которых приняли участие 23 школы. Основной целью стала отработка правильного поведения педагогического состава в условиях террористической атаки.

В ходе учений педагоги отработали практические навыки действий в случае захвата заложников и при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» о воздушной тревоге. Перед началом практических занятий провели инструктаж, на котором участники ознакомились с алгоритмом действий в различных экстренных ситуациях.

«На базе нашей школы также проходило это мероприятие с участием представителей образовательных учреждений, управления образования, министерства образования и силовых структур. Такие мероприятия считаю необходимыми, так как мы отвечаем за жизнь и безопасность детей прежде всего», - отметила директор школы №19 Светлана Зеленина.

Важно помнить, что первое и главное действие в случае угрозы - это подача сигнала тревоги по номеру 112 и по внутренней связи. При вооруженном нападении необходимо забаррикадироваться, спрятаться или лечь на пол, отключить мобильные телефоны и прекратить разговоры, чтобы не создавать шума. Покинуть безопасное место можно только после получения сигнала по внутренней связи или сообщения от силовых структур.

Подобные учения способствуют повышению готовности сотрудников образовательных учреждений к экстренным ситуациям и обеспечивают безопасность детей в учебных заведениях.

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Красногорск Школы
31 августа 2024, 16:03
Более 50 молодых педагогов трудоустроили в школы Серпухова в этом году
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В этом году 55 молодых педагогов начнут работу в школах городского округа Серпухов. Один из них — выпускник Тульского педагогического университета имени Льва Толстого Павел Кисилев.

Павел Киселев переехал с родителями в Серпухов в 2004 году. Он с детства увлекался историей, а предмет полюбил благодаря педагогам - Кристине Николаевне Романовой и Галине Витальевне Гришаевой.

Теперь молодой человек будет преподавать историю и обществознание в школе № 19 имени Романа Катасонова в Серпухове. Павел считает, что уроки должны быть информативными и интересными. Он намерен использовать игровые методики и акцентировать внимание на патриотическом воспитании.

«Со своей стороны готовы поддерживать молодых специалистов и предоставить все необходимые условия для успешной педагогической деятельности: единовременные выплаты, ежемесячные надбавки, а также помощь в решении жилищного вопроса. В добрый путь!» - отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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Школы Серпухов
31 августа 2024, 15:46
Летний трудовой сезон для подростков закрыли в Серпухове
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Последнюю смену летнего трудового сезона закрыли в Серпухове. В Центре по профориентации молодежи прошло торжественное подведение итогов.

Более 460 подростков работали летом на благо Серпухова. Ребята помогали облагораживать общественные территории: парки, скверы, пришкольные и площадки вокруг учреждений культуры - всего около 30 объектов.

В округе ввели новую практику - подростков трудоустраивают в спортивный клуб инвалидов «Равные возможности». Второй год подряд ребята проявляют себя и зарабатывают первые деньги.

Благодаря увеличению финансирования удалось принять больше молодежи, чем планировалось изначально. Главное - они увидели, что труд делает город чище. Ребята почувствовали ответственность и приобрели навыки, которые пригодятся им в будущем.

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Серпухов Детские лагеря
31 августа 2024, 13:36
День проверки здоровья пройдет в Центральном парке Лобни 31 августа
Министерство здравоохранения Московской области
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Жители Лобни смогут пройти обследование в Центральном парке Лобни 31 августа с 9:00 до 14:00. Врачи проверят основные показатели и напишут рекомендации.

Пациенты смогут сдать общий и биохимический анализ крови, а также пройти электрокардиографию. Терапевт выдаст рекомендации и отправит на дополнительное обследование по показателям здоровья.

Помимо этого, пройдет вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.

Центральный парк преобразился этим летом в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь появились безбарьерная входная группа, сцена с трибунами, аттракционы и павильон-кафе, а также детская площадка, спортивные зоны и велодорожки.

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Лобня Грипп Вакцинация Нацпроекты Парки

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