Класс по управлению БПЛА откроют в гимназии № 1 Волоколамска

Федеральная образовательная программа по управлению беспилотными авиационными системами стартует в России с этого года. Гимназия в Волоколамске первая присоединилась к масштабному проекту.

Педагоги и руководители учреждения готовили площадку почти год. Прошлой осенью они заполнили документы, в ноябре направили заявку на участие, а в конце 2023 года получили подтверждение. Коллектив из четырех преподавателей несколько месяцев изучали теорию, потом отправились в Калугу в Национальный технопарк профессионального образования. Там получили уже практические навыки.

Дети смогут освоить полный цикл управления беспилотными летательными аппаратами - сборку, программирование, тестирование, управление и ремонт.

«Здесь расширяются возможности. Мы сами сможем их собирать, паять, программировать, летать, участвовать в различных конкурсах, представлять наш округ уже на более высоком уровне», - рассказала преподаватель гимназии Оксана Сизых.

Подготовка учебного класса идет полным ходом. Уже закупили мебель и инструменты, оборудование для пайки, необходимые детали и ноутбуки.

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