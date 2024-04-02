Кладка стен началась в доме для переселенцев из аварийного жилья на улице Горького в Ступине

В Ступине применяется несколько механизмов для переселения жителей из аварийных домов. Это предоставление выкупной стоимости, жилищного сертификата, приобретение жилья на вторичном рынке и в строящихся домах.

Строительство домов под переселение ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

До конца этого года в Подмосковье планируют завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. После этого приступят к ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в период с января 2017 года по январь 2022 года.

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