Китайские компании создали около 10 тысяч рабочих мест в Подмосковье

Читайте нас в:

«В перспективе мы ожидаем, что объем инвестиций вырастет вдвое», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

На данный момент в Московской области реализуют пять крупных проектов с китайским капиталом. Например, в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске представлены сразу 170 китайских компаний.

Китайские компании работают в Подмосковье в различных сферах: от производства прицепов до фармакологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».