Китайские компании создали около 10 тысяч рабочих мест в Подмосковье
Более 27 миллиардов рублей инвестиций в экономике Подмосковья приходится на Китай. Так, проекты зарубежных компаний позволили создать в регионе около десяти тысяч рабочих мест.
«В перспективе мы ожидаем, что объем инвестиций вырастет вдвое», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
На данный момент в Московской области реализуют пять крупных проектов с китайским капиталом. Например, в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске представлены сразу 170 китайских компаний.
Китайские компании работают в Подмосковье в различных сферах: от производства прицепов до фармакологии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.
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