Китайские актеры показали чеховский «Вишневый сад» со сцены театра в Лобне

Как рассказал режиссер спектакля Ран Чанцзянь, чеховский «Вишневый сад» произвел на него очень сильное впечатление.

«Я хотел показать глубину произведения, как Чехов рисует портреты простых людей и какой тонкий социальный смысл в его произведениях», - рассказал Чанцзянь.

Спектакль играли на китайском языке, а зрители могли читать субтитры по ходу действия пьесы на киноэкране позади актеров.

«Для нас очень сложно дается произношение русских имен, поэтому в постановке мы использовали китайские имена. Это позволило нам упростить процесс и адаптировать спектакль к китайской традиционной опере, - продолжил Чанцзянь.

Актеры играли в традиционных костюмах, ведь действие режиссер перенес в Китай, а во время спектакля звучали традиционные инструментов.

«Я благодарен администрации города Лобня и администрации Московской области за проведение столь важного мероприятия. Именно благодаря таким мероприятиям мы успешно разговариваем о бизнесе, взаимодействии, науке и образовании. И я надеюсь, что благодаря таким мероприятиях дружеская связь между Россией и Китаем будет крепнуть на всем Евразийском континенте», - заявил ответственный секретарь российской части Российско-Китайской Палаты Павел Устюжанинов.

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