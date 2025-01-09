Китайская компания запустит завод запчастей для грузовиков в Солнечногорске

Компания «Хуацзин» занимается производством запчастей и деталей для грузовиков под брендом HJ. Как рассказали в региональном Мининвесте, в Солнечногорске планируют запустить серийное производство осей и подвесок. В проект инвестируют около пяти миллиардов рублей.

«На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа. К строительству первой очереди приступят уже в начале этого года. Производственные мощности нового предприятия в Подмосковье позволят производить в год 100 тысяч осей, 100 тысяч подвесок и до 400 тысяч колодок», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

В будущем линейку расширят колодками, упорными устройствами и элементами подвесок. Кроме того, компания планирует запустить линию штамповки.

По словам коммерческого директора Богдана Готового, предприятия оснастят высокотехнологичным оборудованием с компьютерным управлением.

«У нашей компании есть свой собственный отдел тестирования качества сырья и готовой продукции. Помимо стандартных проверок на прочность, также проводятся испытания на коррозионную устойчивость в солевом тумане, анализ структуры металла, трехкоординатный контроль, усталостные испытания балок осей», - добавил он.

Компания является одним из самых крупных предприятий в Азии по производству запчастей и деталей для прицепов и полуприцепов. Завод стал одним из первых, где стали выпускать цельнокованую балку для оси методом горячего обжима. Эта технология помогает избежать разрушение металла при высокой нагрузке.