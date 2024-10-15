Кисту с паразитами размером с голову удалили из легких подростка в Люберцах

Киста образовалась из-за попадания в организм гельминта - эхинококка. Специалисты говорят, что это обычно происходит при общении с животными. Яйца паразита могут попасть в пищеварительную систему человека через немытые руки. Долгое время заболевание протекает бессимптомно, поэтому пациенты чаще всего обращаются к врачу, когда киста сильно увеличивается. При этом пациентов могут беспокоить тяжесть в животе, головная боль, головокружение, боль в груди, кашель.

«В нашем отделении накоплен большой опыт хирургического лечения такой патологии малоинвазивными методами через несколько проколов. Такая щадящая операция сильно сокращает травматичность вмешательства и сроки реабилитации», - рассказал заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов.

Юношу прооперировали, избежав широкого разреза. Все прошло успешно. Сейчас пациент уже выписан домой и вернулся к обычной жизни.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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