24 июня 2024, 19:46

«Кислородные баллоны спровоцировали взрывы». Воробьев — о пожаре во Фрязине

Пресс-служба губернатора Московской области
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Во Фрязине продолжает гореть административное здание. Огонь вспыхнул около трех часов дня и охватил несколько этажей здания. Площадь пожара уже увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. По официальным данным, погибли два человека, однако количество жертв на данный момент точно не известно. На место трагедии приехал глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, на месте пожара работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем - более 130 человек и 50 единиц техники.

По-прежнему существует угроза распространения пожара на все здание.

«Помещения здесь арендовали 30 компаний - на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий. Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание», - написал губернатор Подмосковья в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин - они погибли. Судьба двух женщин, которые находились на восьмом этаже здания, опока неизвестна. В больнице находится мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ.

«Возбуждено уголовное дело. Прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания», - заключил губернатор.

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Пожары Андрей Воробьев Фрязино
24 июня 2024, 20:49
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 24 июня составили 4 балла
Медиасток.рф
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Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в понедельник 24 июня. Пробки на дорогах составили четыре балла.

Как рассказали в ведомстве, автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также непросто будет проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к осторожности за рулем - не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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Пробки Дороги Водители
24 июня 2024, 20:35
Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно доставлять гумпомощь по платным трассам
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Волонтеры и представители организаций, которые доставляют гуманитарную помощь в ДНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области смогут не оплачивать проезд на платных автомобильных дорогах. Такое соглашение подписали ассоциация Добро.РФ и Государственная компания «Автодор».

Как пояснили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, подмосковные активисты должны подать заявку в региональный штаб «Мы вместе». Сервисом могут воспользоваться заинтересованные физические лица, общественные объединения, благотворительные, волонтерские организации.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, за время действия региональной акции «Доброе дело» волонтеры и неравнодушные жители Подмосковья собрали и отправили на Донбасс более шести тысяч тонн полезного груза.

«Это непростой и кропотливый процесс на всех этапах. Все очень много трудятся и делают это абсолютно безвозмездно. Здорово, когда появляются такие меры поддержки на федеральном уровне, которые позволяют совершать еще больше добрых дел», - рассказала Швелидзе.

В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье во всех городских округах открыт 81 пункт сбора гуманитарной помощи.

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Волонтеры Донбасс Балашиха
24 июня 2024, 20:23
Более 2400 жителей Химок заключили брак с начала года
Администрация г.о Химки
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Зарегистрировать брак с начала года решились порядка 2400 жителей Химок. Свидетельство о рождении ребенка получили 1700 семей городского округа.

Подать заявление на регистрацию брака можно, обратившись в любой орган управления записи актов гражданского состояния. Дату бракосочетания устанавливают уже через месяц. Будущим супругам выдают уведомление с указанием личных данных, а также даты, времени и места проведения церемонии.

Всего с начала года услугами ЗАГСа воспользовались порядка 10 тысяч химчан. Зарегистрировать брак можно не только в здании учреждения. Для этого важного события химчане могут выбрать живописный парк «Экоберег» или уютный отель «Дом ученых». Выездную регистрацию в таком случае проведет сотрудник управления записи актов гражданского состояния или специальный человек - регистратор.

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Дети Химки Семья Брак
24 июня 2024, 20:23
Выпускной вечер для 1200 учеников пройдет в Химках 28 июня
Администрация г.о Химки
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Долгожданное для школьников торжество состоится в Химках 28 июня. Почти 1200 учеников в этом году попрощаются со школой. Заместитель главы Химок Анна Ватутина доложила о подготовке к мероприятию на общегородском совещании.

Выпускники получат заветные аттестаты и отпразднуют окончание школы. Праздник состоится не только для учащихся 11 классов. Учителя также отметят завершение очередного учебного года и проводят своих учеников во взрослую жизнь.

Кроме того, Анна Ватутина рассказала о планируемых культурно-образовательных мероприятиях. Одно из них - спартакиада «Звонкое лето». На ней дети продемонстрируют свои способности в мини-футболе, волейболе, шашках и шахматах.

Образовательные, спортивные, развлекательные и творческие проекты российского и международного масштаба в Химках проходят регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Выпускные Школы Химки

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