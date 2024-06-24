По его словам, на месте пожара работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем - более 130 человек и 50 единиц техники.

По-прежнему существует угроза распространения пожара на все здание.

«Помещения здесь арендовали 30 компаний - на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий. Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание», - написал губернатор Подмосковья в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин - они погибли. Судьба двух женщин, которые находились на восьмом этаже здания, опока неизвестна. В больнице находится мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ.

«Возбуждено уголовное дело. Прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания», - заключил губернатор.

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