Кира Леонова из Лосино-Петровского заняла 2-е место на мировом первенстве по боксу

Кира занималась гимнастикой и лёгкой атлетикой, но нашла себя в боксе. За три года тренировок Кира выработала свою тактику боя. По ее словам, к каждому сопернику необходимо найти свой подход: где-то держать дистанцию, а где-то не отпускать, навязывая свою работу в ближнем бою. Самое главное - больше тренироваться и соблюдать дисциплину.

«Мне интересен бокс тем, то что тут можно соперника переиграть умственно, а не в плане силы. Перебить силой тоже можно, но это не так интересно будет. Есть очень много всяких маневров обманных», - рассказала Кира.

На мировом первенстве по боксу в Ереване выступали представители 51 страны. Кира победила в четвертьфинале спортсменку из Индии, в полуфинале отправила домой представительницу Туниса. В конце не хватило совсем чуть-чуть. В итоге 16-летняя спортсменка получила серебро мирового первенства. В своем весе - до 60 килограммов она прошла весь турнирный путь, но в финале по очкам проиграла сопернице из Казахстана.

«Выступление оцениваю хорошо. Кира в каждом бою проявила настоящий характер, волю к победе и выкладывалась по максимуму в каждом бою. Мне как тренеру хотелось бы, конечно, чтобы Кира заняла 1-е место, но в целом я доволен. Учитывая то, что Кира занимается только три года, я считаю - результаты хорошие», - сказал тренер по боксу Илья Кочубаров.

В родной школе в Лосино-Петровском Кира провела встречу с учениками, рассказала о соревнованиях и ответила на вопросы. Несмотря на загруженный график, между тренировками и сборами она всегда находит время на учебу. Сейчас в планах у спортсменки участие в Кубке Европы, который пройдет в Черногории в феврале.

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