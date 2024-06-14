Киовский парк стал главной площадкой празднования Дня России в Лобне

Неравнодушных людей в Лобне - сотни, и это еще раз подтвердила недавняя операция по спасению огаря, который на стройке испачкался в мазуте и не мог летать. Совместными усилиями администрации города, строителей и волонтеров птицу поймали и передали специалистам. Совсем скоро утка вернется в родной пруд, а всех участников «утиной истории» отметили на праздничной сцене за неравнодушие и любовь к природе.

Свой город и его достопримечательности очень любят и участники фотоконкурса «Вохуш - хранитель Шуховской башни», которых также наградили на празднике. Победителем стал Эдуард Рекашус.

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Мастер-классы по рисованию и изготовлению сувениров, катание на лошадях, аквагрим, сладкая вата, веселые старты и праздничный концерт. Каждый смог найти себе занятие по душе. Непременный атрибут праздника - российский триколор - растянули ребята из кадетского класса третьей школы. Гимн спели хором, к которому присоединились все участники праздника.

«Я горжусь, что живу в России, и я очень горжусь, что сейчас в Лобне. Уважайте Россию, любите Россию. Россия - великая, Россия - победная, Россия - доблестная. Я желаю вам мира, добра, благополучия. С праздником!» - поздравила жителей глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Желающие могли принять участие в акции «Доброе дело». Волонтеры развернули палатку, где принимали гуманитарную помощь и письма бойцам со словами поддержки и благодарности.

Лобненских добровольцев, которые очень многое делают для поддержки военнослужащих и их семей, наградили на главной сцене праздника. В округе несколько организаций, каждая из которых вносит свой вклад в общее дело.