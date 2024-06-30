30 июня 2024, 15:12

Кинопоказ под открытым небом провели в Химках

Администрация г.о Химки
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Экранизированную сказку «Летучий корабль» показали жителям Химок в парке «Подрезково». Событие состоялось в рамках регионального проекта «Кинопарк».

Фильм с музыкальными элементами, снятый по мотивам одноименного советского мультфильма показали в парке Химок около смотровой площадки. Бесплатный показ провели в рамках проекта «Кинопарк». Благодаря его реализации жителям Подмосковья под открытым небом показывают современные отечественные и анимационные фильмы, а также классику советского кинематографа.

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Химки Фильмы Парки
30 июня 2024, 16:11
Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с активной молодежью округа
Телеканал «360»
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Глава Подольска встретился с мастерами спорта округа и стобалльниками по выпускным экзаменам. Дети смогли задать интересующие их вопросы и получили важные наставления.

К примеру, на встречу с главой пришли мультибалльники Всеволод Солдаткин и Светлана Меркулова. Ребята сдали сразу два экзамена на «сотню». Оба говорят о серьезной подготовке и благодарят школьных учителей. Также молодежь поинтересовалась у главы округа о его увлечениях в юном возрасте. Григорий Артамонов с 11 лет занимался в секции бокса.

«Мой тренер - Шейнкман Леонид Соломонович - семикратный чемпион Советского союза. Он такой человек, который вокруг себя собирал ребят и для них был как папа, как тренер, как человек, который подскажет тебе то, что тебе не скажут дома», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По мнению главы Подольска, спортом должны заниматься все - ведь это развивает самодисциплину.

Председатель подольской организации «Российский Союз Молодежи», в свою очередь, отметила, что в округе особое внимание уделяется волонтерскому движению. Она привела пример: в начале года, когда целый район в Климовске остался без тепла, ребята из разных организаций объединились для помощи другим. Еще один пример - руководитель «Союза Добра» Александр Мухуров регулярно собирает гуманитарную помощь в зону СВО. И таких примеров в Подольске много.

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Подольск Молодежь
30 июня 2024, 15:42
Школу в 5-м микрорайоне Жуковского достроят к 1 сентября
Телеканал «360»
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Новая школа появится в центре пятого микрорайона в Жуковском. Ее возводят в рамках нацпроекта «Образование». Завершить работы строители должны к 1 сентября.

Площадь учреждения составит 16 тысяч 800 квадратных метров. Здесь разместятся 57 кабинетов, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест, библиотека, мастерские и научные лаборатории. Работы идут с опережением графика. На объекте трудятся почти 200 человек.

«Объект в хорошей готовности. На площадке необходимое количество материалов, людей. Подведены все наружные сети, активно ведутся отделочные работы, финишные отделочные работы, благоустройство территории, ограждение. Завезены уже оборудование пищеблока, актового зала, поэтому все идет по плану», - рассказал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

На пришкольной территории размером более двух гектаров разместятся мини-стадион, игровые площадки и места для отдыха. К работам по благоустройству приступят в июле. О готовности объекта глава Жуковского рассказал жителям в рамках выездной администрации.

Родители первоклассников уже подают заявления на поступление. Шесть первых классов уже укомплектованы. Собран и весь штат педагогов.

Кроме того, в микрорайоне изменится движение транспорта. Вокруг школы оборудуют пешеходную дорожку, организуют подъезды и парковочные места. Также здесь построят дорогу на улице Гризодубовой. Старт работ запланирован на начало августа.

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Школы Строительство Жуковский
30 июня 2024, 15:20
Первенство Подмосковья по футболу среди юношей состоялось в Химках
Администрация г.о Химки
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На стадионе «Новые Химки» прошло первенство Московской области по футболу среди юношей 2011–2012 годов рождения. Участие в нем приняли воспитанники спортивных школ из Химок и Зеленограда.

Проведение турнира стало возможным благодаря проекту «Старший брат» партии «Единая Россия». Он стартовал в Подмосковье в 2016 году. Его миссия - социализировать подростков из малообеспеченных и многодетных семей, обеспечивать им досуг и приобщать к здоровому образу жизни. Благодаря реализации проекта сотни детей из Химок теперь занимаются в спортивных секциях и творческих кружках. В этот раз в первенстве также поучаствовали дети из малообеспеченных и многодетных семей.

«Спорт - это залог здоровья и поддержания отличной физической формы на долгие годы. И наша задача - предоставить всю необходимую поддержку и обеспечить детей инфраструктурой. Только с начала весеннего сезона в Химках провели 963 спортивных соревнования, в которых приняли участие почти 40 тысяч спортсменов», - сказал лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Подобные турниры и другие спортивные события проходят в округе регулярно при поддержке главы Химок Дмитрия Волошина.

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Дети Химки Футбол «Единая Россия»
30 июня 2024, 15:13
Пандус установили в доме на Куркинском шоссе в Химках по просьбе жителей
Администрация г.о Химки
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Специалисты коммунальной службы оборудовали пандус по просьбе жителей дома № 22 на Куркинском шоссе в Химках. Содействие в решении вопроса оказал депутат округа Александр Васильев.

Жители дома ранее обращались с просьбой об установке пандуса в общественную приемную партии «Единая Россия».

«Этот пандус необходим для комфортного перемещения маломобильных граждан, проживающих в доме. Мы все вместе проверили пандус, его безопасность и надежность», - прокомментировал депутат округа Александр Васильев.

О том, что личные приемы граждан в Химках проходят регулярно, рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова. На них народные избранники помогают решать вопросы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, соцподдержки и других. Также депутаты взаимодействуют с жителями в общедомовых чатах. Эта система выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Кроме того, в Химках работает проект «Единая страна - доступная среда» партии «Единая Россия». Его миссия - в формировании доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В его рамках депутаты округа регулярно проводят мониторинги доступности социальной и дорожной инфраструктуры. А замечания и рекомендации направляют в профильные учреждения Химок.

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Благоустройство Химки «Единая Россия»

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