Кинопоказ под открытым небом прошел в Балашихе в День памяти и скорби

Перед кинопоказом была объявлена минута молчания в память о тех, кто отчаянно сражался за Родину. Помимо демонстрации фильма для жителей округа провели концерт. Песни военных лет исполнил артист Александр Макаров.

«Мне почти 70 лет, и я - ребенок фронтовиков. Мои мама и папа - ветераны Великой Отечественной войны. Именно поэтому для меня память о начале войны, сама война, Победа - святы. А музыка, она играет одну из самых важных ролей в сохранении памяти о войне. Столько лет прошло после Великой Победы, а песни поют до сих пор, и будут петь еще и сто, и двести лет, и всегда», - сказал Александр Макаров.

Киносеанс провели в Доме культуры «Кучино» уже в восьмой раз. Об этом сообщила директор учреждения Любовь Ульянова.

«У нас в Доме культуры проводится очень много патриотических мероприятий. Это очень важно. Мы же россияне, мы русские. Это наша земля, наш дом, и мы должны учить молодое поколение и передавать им свои знания о войне», - рассказала Любовь Ульянова.

Художественный фильм «Брестская крепость» рассказывает о героической обороне крепости в самом начале войны. В период, когда советские войска столкнулись с превосходящими силами врага. Но несмотря на это, защитники крепости отчаянно сражались с противником. Оборона длилась более месяца. В героическом сопротивлении также участвовали местные жители. Подвиг героев Брестской крепости стал символом мужества и самоотверженности советских воинов.

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