Кинопоказ к 99-летию со дня рождения Майи Плисецкой пройдет в Химках

Гостям вечера покажут выпуск телепередачи «Личная жизнь», в котором расскажут о нелегком пути Плисецкой, ставшей символом русского балета.

«Это мероприятие не только напомнит о выдающемся вкладе Майи Плисецкой в отечественную культуру и искусство, но и станет важным шагом в рамках масштабной патриотической программы, направленной на объединение различных поколений жителей города вокруг общих ценностей», - рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Мероприятие проведут в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который направлен на формирование исторического интереса у подрастающего поколения.

«Помнить о таких личностях, как Майя Плисецкая, значит сохранять культурную память и вдохновлять молодежь на достижения в искусстве и жизни. Важно, чтобы новые поколения знали о своих героях и гордились ими», - отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Кинопоказ пройдет по адресу: Химки, улица Чапаева, дом № 6.

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