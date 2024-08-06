Кинопоказ и лекцию в честь 180-летия художника Ильи Репина провели в Химках

Илья Репин известен как мастер психологического портрета. Его работы изображают ключевые моменты в истории государства. Репин сделал неоценимый вклад в отечественную художественную школу: его считают родоначальником такого течения в искусстве, как передвижничество. Полотна «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Не ждали» знакомы каждому. Личность великого художника в своей кинокартине постарался раскрыть режиссер Алексей Васильев.

«Уверена, что каждый, кто был на показе, открыл для себя что-то новое в творчестве Репина. Очень рада, что на мероприятии присутствовало много молодёжи! Ведь знание своей истории и гордость за ее великих деятелей - это основа нашего будущего», - отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Напомним, что ранее в Химках прошла познавательная лекция, посвященная легендарному космонавту, дважды Герою Союза Советских Социалистических Республик Валерию Быковскому.

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