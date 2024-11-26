26 ноября 2024, 17:54

Кинопоказ фильма о жизни балерины Майи Плисецкой провели для жителей Химок

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Кинопоказ, посвященный 99-летию со дня рождения великой балерины Майи Плисецкой, организовали в Центральной детской школе искусств городского округа Химки. Присутствующим рассказали о жизни примы Большого театра.

Заместитель директора Центральной детской школе искусств Антон Клименков рассказал участникам встречи о непростом жизненном пути Майи Плисецкой, подчеркнув ее глубокую интеллигентность и веру в свои идеалы.

«Плисецкая стала символом русского балета благодаря своей невероятной технике, выразительности и сценическому обаянию. Она не только была примой Большого театра, но и активно занималась балетмейстерством и хореографией, создав целый ряд знаковых постановок», - рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Почетным гостем мероприятия стал участник военных кампаний Шамсутдин Юнусович. Сейчас он помогает бойцам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни. Его вклад в поддержку военнослужащих отметили благодарственным письмом.

«Это мероприятие не только напоминает о выдающемся вкладе Майи Плисецкой в отечественную культуру и искусство, но и является шагом в рамках масштабной патриотической программы, направленной на объединение различных поколений жителей Химок», - поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

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Химки Кино Фильмы
26 ноября 2024, 17:56
Содержание общественных пространств проверили в Павловском Посаде
Телеканал «360»
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Глава Павловского Посада Денис Семенов, представители администрации, сотрудники дорожных служб и управляющих компаний проверили благоустройство нескольких общественных пространств. Первой точкой стал сквер перед домом № 15б на улице Ленина.

Особое внимание уделили подъездной дороге к новому кладбищу. Здесь планируют поставить забор, входную группу и информационный стенд, а в будущем выделить участок под воинские захоронения и Аллею героев, посвященную участникам специальной военной операции.

Последняя точка обхода - корпус лицея «Истоки». Здание нуждается в ремонте. Работы проведут в ближайшее время. Также отремонтируют асфальтовое покрытие возле корпуса «Бета».

Подобные обходы территорий проводят в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

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Подрядчик завершает благоустройство. Рабочие заасфальтировали дорожки, установили современные фонари, лавочки и урны. Теперь осталось определить место для малых архитектурных форм, которые украсят пространство и создадут уютные зоны отдыха.

Глава округа также осмотрел участок, где снесли жилой дом. Денис Семенов поручил оперативно убрать строительный мусор и ветки.

Павловский посад
26 ноября 2024, 17:55
Наборы канцелярии и игрушки передадут юным пациентам больниц в Домодедове
Телеканал «360»
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Жители Домодедова присоединились к акции «Коробка храбрости». Они принесли игрушки и наборы для творчества, которые передадут детям в больницах и хосписах.

Акцию для детей на длительном лечении инициировали сторонники партии «Единая Россия» в Домодедове. В общественной приемной собрались те, кто готов протянуть руку помощи маленьким пациентам.

«Наши женщины с большой любовью, с большим сердцем отозвались, быстро собрали все, что пригодится детишкам: книжечки, раскраски, носочки, машинки, куколки», - сказала председатель совета ветеранов микрорайона Востряково Татьяна Курдюмова.

Всю собранную помощь передадут в детские отделения Домодедовской больницы, а также хоспис.

Помимо «Коробки храбрости», активисты плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО.

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Город Домодедово
26 ноября 2024, 17:54
Депутат Андриянов провел встречу с сотрудниками мануфактуры в Красногорске
Телеканал «360»
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Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов навестил сотрудников мануфактуры ко Дню женского предпринимательства. Предприятие на постоянной основе помогает участникам специальной военной операции, жителям Курской области и присоединенных территорий.

С началом специальной военной операции Красногорская мануфактура формирует гуманитарный груз вынужденным переселенцам, жителям новых регионов и Курской области, а также помогает бойцам специальной военной операции.

Заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов поздравил директора предприятия Светлану Черникову с Днем женского предпринимательства.

«Хочется поздравить с профессиональным праздником в лице всех женщин-руководителей, которые занимаются производством, отправкой гуманитарных грузов. Только вместе, только воедино, подставляя плечо помощи друг другу, мы скорее придем к общей победе», - сказал Богдан Андриянов.

Коллектив Красногорской мануфактуры создает качественные изделия на протяжении 20 лет. Светлана Черникова и ее коллектив получают благодарности не только от покупателей, но и от тех, кому они смогли помочь.

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«Красногорская трикотажная мануфактура» создана 20 лет назад, когда рынки заполонили зарубежные вещи низкого качества. Основатель Светлана Черников решила создать фабрику отечественного производства, которая будет производить конкурентоспособную продукцию - одежду для малышей, подростков и родителей.

«Добились того, что у нас работает неравнодушный высокопрофессиональный коллектив, объединенный одной идеей, который переживает за тот продукт, который выходит из их рук. Их чаяния и старания высоко оценены потребителями», - сказала генеральный директор Красногорской трикотажной мануфактуры Светлана Черникова.

Красногорск Семья Курская область
26 ноября 2024, 17:53
Сбор новогодних подарков для детей новых регионов начался в Красногорске
Телеканал «360»
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Члены партии «Единая Россия» организовали сбор подарков к Новому году для детей в новых регионах. Партию гуманитарной помощи отправят 15 декабря.

В отделении «Единой России» собирают игрушки, сладкие подарки и вещи для детей. Одним из первых акцию поддержал депутат Мособлдумы Роман Володин.

«Мы готовимся к Новому году заранее. Сегодня за свой счет мы приобрели, и будем делать это в течение месяца. Я думаю, что 15 декабря будет сформирован большой, существенный груз, и он отправится в новые территории. Стараемся помогать. Стараемся, чтобы люди чувствовали нашу помощь. Призываем всех, у кого есть возможность и желание, приходите к нам, помогайте!» - призвал Роман Володин.

До 15 декабря любой желающий может внести свой вклад в общий сбор.

«Несмотря на то, что у детей сейчас сложный период, праздник у детишек все равно должен быть. Мы должны им создавать настроение. Они должны чувствовать нашу поддержку. Здесь важно, чтобы участвовал каждый. Чем больше мы сможем собрать, тем больше детишек будет счастливых в этот волшебный праздник», - сказал Богдан Андриянов.

Подарки можно принести в офис в Красногорске по адресу: улица Лесная, дом № 9. Отделение работает с 10:00 до 17:00 по будням.

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Красногорск Россия «Единая Россия»

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