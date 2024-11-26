Кинопоказ фильма о жизни балерины Майи Плисецкой провели для жителей Химок

Заместитель директора Центральной детской школе искусств Антон Клименков рассказал участникам встречи о непростом жизненном пути Майи Плисецкой, подчеркнув ее глубокую интеллигентность и веру в свои идеалы.

«Плисецкая стала символом русского балета благодаря своей невероятной технике, выразительности и сценическому обаянию. Она не только была примой Большого театра, но и активно занималась балетмейстерством и хореографией, создав целый ряд знаковых постановок», - рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Почетным гостем мероприятия стал участник военных кампаний Шамсутдин Юнусович. Сейчас он помогает бойцам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни. Его вклад в поддержку военнослужащих отметили благодарственным письмом.

«Это мероприятие не только напоминает о выдающемся вкладе Майи Плисецкой в отечественную культуру и искусство, но и является шагом в рамках масштабной патриотической программы, направленной на объединение различных поколений жителей Химок», - поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

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