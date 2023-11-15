Кинологи Росгвардии завершили курс профессиональной подготовки в Подмосковье

Читайте нас в:

За четыре месяца обучения специалисты-кинологи получили теоретические и практические знания в области дрессировки служебных и минно-розыскных собак.

«В процессе обучения принимают участие не только сами собаки, но и их владельцы. Важно установить контакт со своим питомцем и уловить ритм жизни определенной породы», - прокомментировал начальник кинологической группы Главного управления Росгвардии по Московской области Константин Вольных.

По окончании курса его участники сдали экзамены и получили сертификаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».