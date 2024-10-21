Кинолог Росгвардии Подмосковья вошел в топ-10 на межведомственных соревнованиях

Управляющая компания (УК) в многоквартирном доме отвечает за управление, обслуживание и ремонт общего имущества. При недостаточном исполнении своих обязательств со стороны УК, жители имеют возможность ее сменить.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перечислили необходимые шаги для смены управляющей компании. Так, необходимо провести общее собрание собственников квартир для обсуждения вопроса о смене УК. После этого нужно проголосовать на собрании, составить протокол совещания с решением о смене, а также заключить договор с новой УК.

Кроме того, необходимо уведомить текущую управляющую компанию о прекращении сотрудничества и запросить все необходимые документы и информацию от предыдущей УК.

Собственники могут односторонне расторгнуть договор управления домом, если он был заключен менее года назад и УК не выполняет условия соглашения. Владельцы квартир вправе выбрать другую компанию или изменить способ управления домом, основываясь на решении общего собрания.