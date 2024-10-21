21 октября 2024, 18:17

Кинолог Росгвардии Подмосковья вошел в топ-10 на межведомственных соревнованиях

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудница кинологической службы ОМОН «Пересвет» выступила на межведомственных соревнованиях и вошла в десятку лучших. Об этом сообщили в Росгвардии по Московской области.

Открытое первенство среди кинологических расчетов по поиску взрывчатых веществ «Кубок памяти генерал-майора Медведева» прошло среди силовых структур. В соревнованиях приняли участие более 50 специалистов из разных ведомств и государственных организаций.

Программа состязаний включала проверку участка местности, досмотры предметов и автомобиля, другие испытания. По итогам первенства кинолог Анастасия из подмосковного ОМОН «Пересвет» с овчаркой по кличке Спарта показали 10-й результат в общем зачете.

Команда подмосковных росгвардейцев выиграла бронзовую медаль на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии России по плаванию.

Росгвардия конкурсы
21 октября 2024, 17:57
Соблюдение правил трудоустройства мигрантов проверили в 70 торговых точках Подмосковья
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Сотрудники подмосковного Минсельхозпрода, ГУРБ и МВД проверили торговые объекты в Солнечногорске и Дмитрове. За неделю они посетили 71 точку и выявили 46 нарушений.

Как рассказали в министерстве, инспекторы проверяли торговые объекты на нарушения миграционного законодательства. В двух округах они выявили 46 замечаний и составили 42 протокола. Штрафы на общую сумму 11 миллионов рублей грозят 11 предпринимателям, которые незаконно привлекли к работе иностранцев.

В ведомстве добавили, что в округах также изъяли несанкционированную продукцию, чтобы не допустить образования незаконных точек торговли на прежнем месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.

Торговля
21 октября 2024, 17:46
Жителям Подмосковья дали советы по смене управляющей компании
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Управляющая компания (УК) в многоквартирном доме отвечает за управление, обслуживание и ремонт общего имущества. При недостаточном исполнении своих обязательств со стороны УК, жители имеют возможность ее сменить.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перечислили необходимые шаги для смены управляющей компании. Так, необходимо провести общее собрание собственников квартир для обсуждения вопроса о смене УК. После этого нужно проголосовать на собрании, составить протокол совещания с решением о смене, а также заключить договор с новой УК.

Кроме того, необходимо уведомить текущую управляющую компанию о прекращении сотрудничества и запросить все необходимые документы и информацию от предыдущей УК.

Собственники могут односторонне расторгнуть договор управления домом, если он был заключен менее года назад и УК не выполняет условия соглашения. Владельцы квартир вправе выбрать другую компанию или изменить способ управления домом, основываясь на решении общего собрания.

ЖКХ
21 октября 2024, 16:35
Встречи по вопросам газового обслуживания квартир пройдут в Воскресенске до 25 октября
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В городском округе Воскресенск с 21 по 25 октября организуют встречи по вопросам технического обслуживания газового оборудования в квартирах. Горожане смогут задать все интересующие вопросы газовым участковым.

На встречах с участием газовиков жителям Воскресенска расскажут о техобслуживании оборудования в квартирах.

Первая встреча в округе пройдет 22 октября с 11:00 до 12:00 на Колыберевской улице, дом № 2, 25 октября мероприятие проведут с 11:00 до 12:00 по адресу: улица Ломоносова, дом № 109. Горожане смогут лично задать все вопросы специалистам и получить на них ответы.

Отметим, в Подмосковье с 1 января 2024 года газораспределительная организация «Мособлгаз» получила исключительное право на техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Газ Воскресенск
21 октября 2024, 16:15
Спортивные соревнования среди медработников прошли в Талдоме
МОНИКИ им. Владимирского
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Врачи МОНИКИ имени Владимирского приняли участие в ежегодных «Больших Гонках — 2024» среди медработников Подмосковья. Соревнования прошли во Дворце спорта «Атлант» в Талдоме.

Медсестра стерилизационной Татьяна Бовкунова завоевала первое место в состязании «Бои гладиаторов», показав отличную физическую подготовку и стремление к победе. Директор МОНИКИ Константин Соболев отметил успешный дебют команды на соревнованиях и подчеркнул важность таких мероприятий для популяризации здорового образа жизни.

В этом году в гонках участвовали более 100 медиков, включая врачей, фельдшеров и медсестер. Они соревновались в эстафетах, гонках, а также в испытаниях на силу и выносливость.

Врачи Талдом

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