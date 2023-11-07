Кинолог из Одинцова дал советы по выбору породы собак

При этом зачастую животные, которые надоели своим хозяевам, оказываются брошенными на улице. Их отлавливают и стерилизуют, чтобы потом выпустить обратно.

«На улице свои правила и условия выживания. При встрече с бродячими собаками человеку следует сохранять спокойствие и не махать руками», - объяснила Виктория Романова.

По словам кинолога, лучший способ избежать нападения бродящих собак - обойти стороной территорию, где они обитают или были замечены. Кроме того, нельзя убегать, кричать и бросать в животных камни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Кинолог из одинцовского села Никольское Виктория Романова рассказала, что совсем недавно было модно содержать в доме породистых собак - хаски или лайку. Однако мало кто знает, что за ними нужен особенный уход и грубое отношение не принесет пользы ни владельцу, ни собаке.

К решению взять щенка в дом необходимо подойти с максимальной ответственностью. Важно понимать, что за животным все равно придется ухаживать взрослому человеку, а не ребенку. Кроме того, стоит пообщаться с другими владельцами собак такой же породы.

Перед тем как взять на себя такую ответственность, необходимо оценить, достаточно ли у вас времени для прогулок с собакой и походов к кинологам. Также животное необходимо воспитывать и обучать командам.