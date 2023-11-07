Кинолог из Одинцова дал советы по выбору породы собак
Зачастую люди не изучают особенности характера животных и берут их в дом в качестве игрушки для ребенка или подарка на Новый год. Чтобы потом домашние любимцы не оказались на улице, кинолог советует пообщаться со специалистами.
При этом зачастую животные, которые надоели своим хозяевам, оказываются брошенными на улице. Их отлавливают и стерилизуют, чтобы потом выпустить обратно.
«На улице свои правила и условия выживания. При встрече с бродячими собаками человеку следует сохранять спокойствие и не махать руками», - объяснила Виктория Романова.
По словам кинолога, лучший способ избежать нападения бродящих собак - обойти стороной территорию, где они обитают или были замечены. Кроме того, нельзя убегать, кричать и бросать в животных камни.
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Кинолог из одинцовского села Никольское Виктория Романова рассказала, что совсем недавно было модно содержать в доме породистых собак - хаски или лайку. Однако мало кто знает, что за ними нужен особенный уход и грубое отношение не принесет пользы ни владельцу, ни собаке.
К решению взять щенка в дом необходимо подойти с максимальной ответственностью. Важно понимать, что за животным все равно придется ухаживать взрослому человеку, а не ребенку. Кроме того, стоит пообщаться с другими владельцами собак такой же породы.
Перед тем как взять на себя такую ответственность, необходимо оценить, достаточно ли у вас времени для прогулок с собакой и походов к кинологам. Также животное необходимо воспитывать и обучать командам.