10 февраля 2025, 21:53

Кинолекторий о творчестве актера Вячеслава Тихонова прошел в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Кинолекторий, посвящнный Дню рождения Народного артиста Советского Союза Вячеслава Тихонова, провели в Детской школе искусств имени Верстовского городского округа Химки. Присутствующие узнали интересные факты биографии актера.

Гостям мероприятия рассказали о фильме «Семнадцать мгновений весны», где Вячесла Тихонов сыграл одну из главных ролей - Штирлица. Присутствующим также показали фрагменты известной киноленты.

«За свою карьеру Тихонов создал образы, которые стали символами целого поколения. Многие его работы затрагивали темы нравственности, патриотизма и ответственности перед своей страной, что делает его творчество особенно актуальным в наше время», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие провели в рамках общественной программы, которая направлена на сохранение исторической памяти нашей страны.

«Фильмы с участием Вячеслава Тихонова - это не просто художественное наследие, но и нравственный ориентир для молодых людей, которые должны понимать, что такое честь, долг и мужество», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Химки Фильмы
10 февраля 2025, 21:30
Делегация из Чехова встретилась с военными в преддверии 80‑летия Великой Победы
пресс-служба администрации м.о. Чехов
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В Год Защитника Отечества представители духовенства и культуры Чехова провели встречу с личным составом войсковой части. Гости и командование обсудили дальнейшее сотрудничество.

Заместитель чеховского благочинного иерей Дионисий Пугачев, редактор газеты «Добрый пастырь» Наталья Мотина и сотрудник центральной библиотеки Марина Денисенко провели встречу с военнослужащими.

Гости рассказали о проектах, которые направлены на сохранение памяти о Героях-лопасненцах, а также книге «Живая память» и снятом по ее мотивам фильме «Часовые памяти». Все это сопроводили музыкальными номерами в исполнении солдат-срочников и юнкора клуба «Стриж».

После показа фильма, участникам рассказали о том, как жила и боролась с фашизмом Русская Православная Церковь в годы войны. В конце мероприятия библиотеке войсковой части передали в дар книга «Живая память».

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Военные Чехов Великая Отечественная война
10 февраля 2025, 21:25
Открытый урок о летчике-герое Иване Кожедубе прошел в лицее № 7 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный легендарному советскому летчику-асу Ивану Кожедубу, провели в лицее № 7 городского округа Химки. Присутствующим рассказали о жизни и подвигах героя Великой Отечественной войны.

Иван Кожедуб - один из самых результативных летчиков-асов Великой Отечественной войны. Героизм его подвигов был отмечен множеством орденов и медалей. Помимо этого, Иван Никитович был удостоин звания Героя Советского Союза.

«Иван Кожедуб внес большой вклад в достижение Победы. Летчик не раз показывал примеры высшего мастерства и героизма, сражаясь с превосходящими силами противника и одерживая победы», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок истории стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в округе с начала июля и направлена на сохранение памятных событий и традиции нашей страны.

«Урок, посвященный Ивану Кожедубу, - это не просто дань памяти великому летчику, но и важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Химки ВОВ История
10 февраля 2025, 21:13
Каратист из Химок стал чемпионом всероссийских соревнований
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Всероссийские соревнования по карате «Кубок Петра Великого» прошли в Липецке. Игорь Арутюнян стал победителем в своей группе.

Показать свои силы приехали боле 900 каратистов из 32 регионов нашей страны. Участие в турнире приняли спортсмены разных весовых категорий в возрасте от десяти до 18 лет, а также опытные взрослые бойцы. Ранее каратисты из Химок выиграли золото и две бронзовые медали на всероссийском турнире «Большое противостояние». Ребята показали высокий уровень мастерства среди мальчиков восьми-девяти лет в абсолютной весовой категории. Помимо этого, девочки в группах 12-13 и 16-17 лет стали третьими в общем зачете. Родной округ спортсмены представили наравне с тысячей достойных каратистов.

Отметим, что развитию спорта в Химках уделяют большое внимание. Все специализированные школы и комплексы оснащены современным оборудованием для комфортных и результативных тренировок.

Спортсмены Химки
10 февраля 2025, 21:09
Жителям Химок рассказали о ключевых событиях Сталинградской битвы
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Цикл патриотических мероприятий, посвященных Дню разгрома советской армией немецко-фашистских войск при Сталинграде, провели в Химках. Так, о ключевых моментах битвы напомнили учащимся «Тридцать первой школы».

Подобный открытый урок истории организовали и в детской библиотеке № 3.

«Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны», - сказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Мероприятия провели в рамках масштабной общественной программы, которая реализуется в округе с начала июля прошлого года. Главная задача проекта: сохранить историю нашей страны.

«Любовь к Родине и готовность ее защищать - вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение», - поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Химки ВОВ История Патриотизм

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