Киноцентр с клубом в Дзержинском достроят к концу года

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Как пояснили в ведомстве, сейчас полностью готовы конструкции надземной части развлекательного комплекса, завершены работы по устройству наружных сетей, строители приступили к отделочным работам и параллельно монтируют инженерные системы.

В здании разместятся универсальный трансформируемый зал на 500 зрителей, кафе, клубная зона, рассчитанная на 300 посетителей, рекреационные и выставочные помещения.

Кроме того, по проекту появится и подземный паркинг на 549 автомобилей.

Достроить киноцентр планируют к концу декабря.

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