Кикбоксеры из Подмосковья завоевали первое место на Всероссийском турнире «Золотое кольцо»
Сборная команда Московской области по кикбоксингу заняла первое место в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях «Золотое кольцо». На втором месте — спортсмены из Крыма, а бронзу получили кикбоксеры из Санкт-Петербурга.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 35 регионов России.
Состязания прошли в дисциплинах «фулл-контакт», «лоу-кик» и «лайт-контакт», и безоговорочными победителями стала команда из Подмосковья.
В ведомстве отметили, что спортивный турнир был посвящен 1000-летию города Суздаль.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
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