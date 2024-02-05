Кикбоксеры из Подмосковья завоевали первое место на Всероссийском турнире «Золотое кольцо»

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Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 35 регионов России.

Состязания прошли в дисциплинах «фулл-контакт», «лоу-кик» и «лайт-контакт», и безоговорочными победителями стала команда из Подмосковья.

В ведомстве отметили, что спортивный турнир был посвящен 1000-летию города Суздаль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».