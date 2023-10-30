«Каждый год ставим рекорды». Губернатор Воробьев — о развитии сельского хозяйства в Подмосковье
Московская область ежегодно ставит рекорды в сфере сельского хозяйства и демонстрирует «очень высокие результаты по зерну». На это обратил внимание губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Он напомнил, что на прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об итогах работы аграриев.
«Вы знаете, очень высокие результаты и по зерну, и все, что касается технологичного агропромышленного сектора дает заметный результат. В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», - подчеркнул губернатор Воробьев.
Он объяснил, что в регионе есть «удаленные территории» и абсолютное большинство людей «так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что дает урожай». На сегодняшнем совещании о результатах работы в сфере сельского хозяйства губернатору доложит министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Высокие результаты уборочной компании важны для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики, добавил губернатор Воробьев.
Он напомнил, что на прошлой неделе в Сергиевом Посаде открылся селекционный центр.
Кроме того, Андрей Воробьев призвал разработать в Подмосковье эффективный механизм действия сельскохозяйственной ипотеки.