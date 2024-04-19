19 апреля 2024, 10:23

Каждый 5-й рубль налогов от ОЭЗ России пришел из Подмосковья

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Почти 39 миллиардов рублей перечислили в виде налогов резиденты особых экономических зон Подмосковья за все время их работы. Это чуть более 20% от общероссийского объема.

«Общий объем налоговых поступлений из ОЭЗ России составляет 190 миллиардов рублей, и доля налоговых отчислений резидентов ОЭЗ Подмосковья составляет чуть более 20%. В результате каждый пятый рубль налогов из ОЭЗ поступает из Московской области», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Крупнейшим налогоплательщиком среди подмосковных ОЭЗ является особая экономическая зона «Исток» в округе Фрязино. Резиденты этой площадки суммарно перечислили налогов на сумму 23,5 миллиарда рублей.

На втором месте по объему налоговых отчислений находится ОЭЗ «Дубна» - 14,7 миллиарда рублей.

Сейчас в Подмосковье работают пять особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток» (Фрязино), «Кашира» и «Максимиха» (Домодедово). На площадках всех ОЭЗ региона свою деятельность ведут более 200 компаний-резидентов.

Импортозамещение - по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 - сейчас в работе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

19 апреля 2024, 11:37
Новый сервис появился на Госуслугах Подмосковья
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Новая услуга для организаций, которые готовят трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, появилась в Подмосковье. Теперь свидетельство о соответствии требованиям можно оформить в электронном виде.

«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса. Услуга не только переведена в „цифру“, но и оптимизирована», - рассказала министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Срок получения услуги сократился с 30 до восьми рабочих дней, а список необходимых документов уменьшился в три раза - с 15 до пяти. Это позволит организациям быстрее оформить нужное свидетельство.

Услуга «Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов» доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Размер госпошлины составляет 1600 рублей.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
19 апреля 2024, 11:30
Центр «Стань мамой в Подмосковье» принял еще 63 тысячи звонков
Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
Читайте нас в: Google Новости
Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 63,4 тысячи звонков с начала года. Это почти на 2,3 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, обратиться в кол-центр можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

«Операторы call-центра готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях наших медучреждений, необходимых документах и многом другом. Из 63 тысяч звонков почти 5,3 тысячи поступили из других регионов», - сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

Узнать подробнее о системе родовспоможения Подмосковья можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение
19 апреля 2024, 11:30
Еще одну школу построят в Климовске в 2024 году
Министерство стройкомплекса Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Школу на 1100 мест построят в микрорайон Климовск в Подольске. Работы планируют завершить до конца года.

Как рассказал в Минстрое Подмосковья, готовность объекта достигла 20%. Площадь четырехэтажного здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Внутри обустроят блоки начальной, основной и старшей школы.

«На объекте 140 человек и шесть единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, устройство наружных инженерных сетей», - отметили в ведомстве.

В здании обустроят учебные классы, лаборатории, библиотечный центр, спортивный и актовый залы, столову и другие помещения. На территории появится спортивное ядро, доступное всем жителям Климовска.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школы Строительство
19 апреля 2024, 11:28
Новый корпус школы №3 в Чехове достроят в 2025 году
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
На теории школы № 3 в Чехове возводится долгожданная пристройка, которая решит вопрос со второй сменой. Новый корпус будет готов в 2025 году.

Новые образовательные пространства соединятся с основным корпусом через спортивный зал. Сейчас он закрыт на ремонт, и школьники занимаются физкультурой во Дворце культуры «Дружба».

«Выступили с ходатайством о возможности использования территории стадиона „Химик“. Будем ходатайствовать о возможности заниматься в спортивном комплексе „Надежда“ и использовать ледовую площадку для того, чтобы можно было провести физкультуру на коньках», - рассказала директор школы № 3 Екатерина Пыхтина.

Открытие пристройки наравне с другими важными вопросами обсудили на заседании попечительского совета флагманской школы № 3. Председатель совета - глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«Недели три назад встречались со строителями. Они на себя брали обязательства к 1 сентября 2025 года ввести эту школу. Учитывая ту динамику, которую строители нам задают, строители держат этот темп», - рассказал глава муниципалитета.

В новой пристройке будут специализированные классы для уроков химии, биологии, информатики. Предложение директора школы запустить проект «Точка роста» глава округа обсудит на ближайшей встрече с министром образования региона.

Родители, которые участвуют в совете, отметили, что благодаря слаженной работе администрации округа и коллектива школы удается быстро решать все вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Чехов

Новости по теме