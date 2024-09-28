28 сентября 2024, 17:04

Казанскую икону Божией Матери доставят для поклонения в Балашиху 21 октября

Московская митрополия РПЦ
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С 21 по 23 октября жители Балашихи смогут принять участие во «Всероссийском молебне о Победе» с принесением чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Святыня будет пребывать в Богородицерождественском кафедральном соборе города Орехово-Зуево.

Общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери началось по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мае 2024 года. Чудотворный образ посетит десятки городов России, где будут организованы молебные пения о победе и крестные ходы с иконой.

Комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь выступает организатором «Всероссийского молебна о Победе». Верующие смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой.

Принесение святыни в Балашихинскую епархию состоится 21 октября в 16:00. Икона будет находиться в Богородицерождественском кафедральном соборе до 14:00 23 октября по адресу: город Орехово-Зуево, улица Володарского, 20/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Балашиха
28 сентября 2024, 16:21
Семьи участников СВО пригласили на праздник в «Вегас Сити Холле» в Красногорске
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Праздник музыки, посвященный Году семьи, прошел на сцене «Вегас Сити Холла» в Красногорске. На мероприятие пригласили родных и близких участников СВО, семьи из Курской и Белгородской областей.

Праздник музыки прошел под девизом «Все начинается с семьи». Его организовали детская концертная студия «Непоседы» и депутат Государственной думы Сергей Колунов, а пригласили семьи участников специальной военной операции, а также жителей Курской и Белгородской областей.

В концерте приняли участие юные солисты «Непосед» и взрослые артисты. Зрители участвовали в конкурсе рисунков, которые стали видеодекорациями на сценических экранах.

«За многие годы программа стала настоящим семейным праздником, который искренне любят и ждут! Огромную роль в этом празднике играет художественный руководитель „Непосед“ Елена Пинджоян. Она буквально вдыхает жизнь в коллектив, а мы стараемся поддерживать это доброе дело», - рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

В фойе прошли мастер-классы по росписи гипсовых фигурок, живописи, изготовлению мягких игрушек от Центра помощи «Забота» при участии волонтеров «Молодой гвардии», а также организовали зону аквагрима и турнир по шашкам со съедобными леденцами-фигурами.

Отметим, с момента создания студии «Непоседы» прошло 33 года. Здесь выросло не одно поколение популярных артистов под руководством Елены Пинджоян.

«Попав в „Непоседы“, они с тобой навсегда. И спустя годы мы все равно встречаемся. Непоседой можно быть всю жизнь, на самом деле. Мне кажется, здесь нет никакого возрастного ограничения. Хочется, чтобы „Непосед“ всегда окружала любовь. Сначала их родителей, потом любовь коллектива и, конечно же, любовь общественности. Они же звезды, артисты!», - отметил музыкант и бизнесмен Илья Колунов.

Семейный праздник погрузил зрителей в беззаботное детство.

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Красногорск Семья
28 сентября 2024, 15:56
Складской комплекс с промплощадкой на 1500 рабочих мест построят в Подольске
Медиасток.рф
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В городском округе Подольск возведут складской комплекс Industrial City «Коледино-2» площадью 103 тысячи квадратных метра. Он обеспечит рынок 1500 новых рабочих мест.

На очередном заседании Совета депутатов городского округа Подольск внесли изменения в Генеральный план и одобрили использование земельного участка для строительства складского комплекса. Он будет оснащен производственной площадкой со всеми необходимыми техническими возможностями.

На земельном участке вблизи деревни Бережки площадью 21,4569 гектара возведут комплекс Industrial City «Коледино-2». Проект предусматривает строительство производственных зданий и офисов общей площадью 103 тысячи квадратных метров. Этот компекс создаст 1500 новых рабочих мест.

Отметим, доступ к участку пройдет через автодорогу от места примыкания дублера дороги М-2 - «Крым» к уличной дорожной сети деревни Стрелково. Это исключит движение транспорта через жилой сектор.

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Подольск Строительство
28 сентября 2024, 14:57
Капитальный ремонт моста через Пахру в Подольске завершили
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По просьбе жителей в Подольске капитально отремонтировали мост через реку Пахру рядом с поселком санатория «Родина». Близлежащую территорию благоустроят в течение недели.

Рабочие исследовали старый мост через реку Пахру в Подольске, укрепили опоры пролетных строений и установили новые, отремонтировали тротуар. Также они восстановили деформационный шов, проложили пешеходные плиты и конусы, выполнили изоляцию от воды, поменяли перила и металлические ограждения.

Благоустройство территории вокруг обновленного моста завершат до конца недели.

«Продолжаем восстановление и другого важного объекта вблизи деревни Кутьино по поручению главы региона Андрея Воробьева. Планируем, что новый надежный мост будет готов уже к концу текущего года», - рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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Подольск Ремонтные работы
28 сентября 2024, 12:36
Новую игровую площадку установили в селе Троицком в Чехове
Телеканал «360»
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В селе Троицком торжественно открыли новую игровую площадку. Объект модернизировали в рамках областной программы «Наше Подмосковье».

Отметим, благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Чехове установили 33 новые площадки. Подобные комплексы будут устанавливать и дальше.

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Для детей установили горки и качели.

«С внуком ходим уже четвертый год на эту площадку. Мы были в восторге, когда увидели ее. Приятно, что про нас не забывает ни администрация, ни высшие органы», - рассказала местная жительница Елена Чекмарева.

А для ребят постарше - спортивную площадку. Здесь они будут играть в футбол и баскетбол. При строительстве уделяли внимание безопасности - везде установили мягкое покрытие.

«Данная площадка была модернизирована в рамках государственной программы. Ранее она была построена по программе губернатора Андрея Воробьева „Наше Подмосковье“. Сегодня она отвечает всем необходимым требованиям, то есть качеством резинового покрытия и игровых элементов. Они абсолютно безопасны», - сказал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Чехов

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