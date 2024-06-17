Казаки Богородского округа проведут десятидневный сбор в деревне Тимково

Десятидневный сбор организовали Хуторское казачье общество Богородского округа, которое возглавляет потомственный казак и атаман Александр Полевой. Во время сбора можно будет попрактиковаться в военной и строевой подготовке.

Казаки Богородского округа расширяют свою деятельность, занимаясь не только работой с подрастающим поколением, но и активно участвуют в других сферах общественной жизни. Недавно они собрали груз гуманитарной помощи для бойцов СВО. Их подворье в окрестностях Ногинска всегда открыто для гостей. Казаки с удовольствием познакомят желающих с бытом и повседневными заботами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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