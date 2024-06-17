17 июня 2024, 21:00

Казаки Богородского округа проведут десятидневный сбор в деревне Тимково

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости

На казачьем хуторе «Полевые» в деревне Тимково впервые проведут «казачье послушание». Воспитанники будут жить на базе фермерского подворья. Ребят научат мастерству фланкировки, азам верховой езды, ориентированию в лесу, казачьему народному промыслу и ремеслам.

Десятидневный сбор организовали Хуторское казачье общество Богородского округа, которое возглавляет потомственный казак и атаман Александр Полевой. Во время сбора можно будет попрактиковаться в военной и строевой подготовке.

Казаки Богородского округа расширяют свою деятельность, занимаясь не только работой с подрастающим поколением, но и активно участвуют в других сферах общественной жизни. Недавно они собрали груз гуманитарной помощи для бойцов СВО. Их подворье в окрестностях Ногинска всегда открыто для гостей. Казаки с удовольствием познакомят желающих с бытом и повседневными заботами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский
17 июня 2024, 21:21
В Подмосковье откроют 7 поликлиник и 13 ФАПов до конца года — Воробьев
Kremlin.ru
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин уделил особое внимание работе поликлиник и первичной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что до конца года в регионе откроют семь поликлиник, 13 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Президент России Владимир Путин уделил особое внимание работе поликлиник и первичной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев , отметив, что до конца года в регионе откроют семь поликлиник, 13 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Один из масштабных проектов - Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде. Он распахнет свои двери перед первыми пациентами уже в сентябре. Там будет проходить обучение по 12 профессиям, а также занятия спортом и комплекс реабилитационных мероприятий.

«Здесь мы создадим все условия для полноценной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот центр станет первым подобным в нашей стране», - отметил Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Две поликлиники откроются в Балашихе, а также по одному учреждению в Люберцах, Одинцове и Долгопрудном. ФАПы начнут работу в Волоколамске, Солнечногорске и Шаховской. Подстанция скорой медпомощи начнет прием пациентов в Мытищах.

«Также продолжим строить новые объекты здрава при поддержке инвесторов: в рабочем поселке Томилино в Люберцах появится поликлиника на 540 посещений - сдадим в 2026 году. Две поликлиники в Балашихе - на 670 посещений в ЖК „Столичный“ (2025 год) и на 750 посещений в ЖК „Новоград Павлино“ (2027 год)», - добавил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Андрей Воробьев Поликлиники Владимир Путин
17 июня 2024, 20:22
Более 500 спортсменов поучаствовали в фестивале «Спорт для всех» в Мытищах
Пресс-служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники спортивной школы «Авангард» в Мытищах и ребята с ограничениями здоровья поучаствовали в фестивале на стадионе «Торпедо». Мероприятие прошло при поддержке администрации округа.

Всего на старт вышли 500 спортсменов из Москвы и Московской области. Состоялось несколько легкоатлетических забегов. Организатором выступил Центр адаптивной физической культуры и спорта для людей с ОВЗ «СпортЛИНия».

Также в рамках фестиваля команды из Мытищ, Москвы, Зеленограда и Ивантеевки поучаствовали в турнире по футболу среди детей с ментальными особенностями.

Участники показали высокие результаты. Эффективную методику работы с особенными детьми давно практикуют в спортивной школе «Авангард».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Мытищи Фестивали
17 июня 2024, 20:17
Участники СВО из Химок получат социальную поддержку в рамках госпрограммы
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 20 мер социальной поддержки положены военнослужащим из Химок. Вопрос помощи участникам специальной военной операции и их семьям обсудили на совещании с губернатором Подмосковья.

Военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию расходов на жилье в размере 50% и на капитальный ремонт, а также льготный проезд на общественном транспорте по Москве и Подмосковью. Участникам специальной военной операции предоставят путевки в санаторий и оплатят дорогу. Кроме того, они получат ежемесячные денежные выплаты.

Меры социальной поддержки предусмотрены и для детей ветеранов боевых действий. Они смогут бесплатно посещать культурные, спортивные занятия и занятия дополнительного профиля, получать горячее питание в учебных заведениях и отдыхать в оздоровительных лагерях Московской области и на Черном море. Самые маленькие пройдут вне очереди в дошкольные отделения.

Напомним, что бойцы в Подмосковье уже получили 17 тысяч удостоверений «Ветерана боевых действий», а с ноября документ станет электронным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки Ветераны Военные
17 июня 2024, 20:14
Госавтоинспекторы из Одинцова провели социальную акцию «Некуда спешить»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактические беседы с посетителями в регистрационно-экзаменационном отделе. Акция прошла в рамках социального раунда «Некуда спешить».

Автоинспекторы напомнили посетителям о соблюдении скоростного режима и рекомендовали отказаться от опасных маневров на дороге. Также акцентировали внимание участников акции на недопустимость нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости. Еще инспекторы раздали листовки и напомнили о том, что, выбрав скоростной режим, нужно постоянно контролировать его соблюдение.

В Московской области в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День работников дорожного хозяйства поблагодарил специалистов за добросовестную работу и профессионализм.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Правила Дороги

Новости по теме